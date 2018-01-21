Грымчак: Славянск от остатков ДРГ чистили очень тщательно год

21.01.2018 20:04

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Юрий Грымчак рассказал об опыте работы украинской власти на освобожденных территориях.



"У нас есть опыт уже работы на освобожденных территориях. Это Славянск, Краматорск, Мариуполь. Хотя надо понимать, что эти города под оккупацией находились достаточно незначительное время, - отметил Грымчак в интервью Радио Свобода. - Условно, Славянск - три месяца. Город Славянск от остатков ДРГ чистили очень тщательно год. До сих пор там еще и люди находят, и склады с оружием и так далее. Несколько иная ситуация в Мариуполе - там не такая и большая группировка - до сотни человек. И не было такого массового поставки оружия и людей…"



По словам заместителя министра, выборы в ОРДЛО станут возможными лишь после того, как попранная на данный момент граница, через которую РФ снабжает оккупированный Донбасс живой силой и вооружением, будет под контролем Украины. А также, после того, как полностью будет обеспечена безопасность.



"Это называется обеспечением безопасности условий. Как только мы обеспечим безопасность условий в такой ситуации, то следующим пунктом у нас является проведение выборов на этой территории. И это правильно - люди должны иметь свое представительство", - заявил Грымчак.

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