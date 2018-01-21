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Экс-президент Украины считает, что нужно платить пенсии жителям ОРДЛО

21.01.2018 11:49
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Экс-президент Украины считает, что нужно платить пенсии жителям ОРДЛО

Первый президент Украины Леонид Кравчук уверен, что жители ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской области — неподконтрольная Украине территория) имеют право на получение украинских пенсий, и государство обязано это обеспечить.

"То, что человек говорит, это не означает, что он за свои слова должен быть лишен пенсии или чего-то другого. Он заработал эту пенсию, когда работал на предприятиях, когда эти предприятия были на Украине или, не заработал? Заработал. Заработал – так отдайте. Тут нельзя смотреть, какой человек национальности, какого мировоззрения, какой он веры. Он заработал пенсию, и имеет право ее получить", – заявил экс-президент в эфире телеканала "ZIK".

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Теги: Украина, Донбасс, Кравчук, ОРДЛО, пенсии
 
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