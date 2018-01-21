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Олег Пономарь: Закон о деоккупации Донбасса не отменяет, не перечеркивает и не прекращает минские соглашения
Известный аналитик Олег Пономарь прокомментировал попытку депутатов "Оппозиционного блока" отобрать "путевку в жизнь" у Закона №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" (он же закон "о реинтеграции Донбасса" или о "деоккупации Донбасса").
"Короткая ремарка по принятому Радой историческому Закону о деоккупации Донбасса. Стандартная практика и процедура - несколько депутатов регистрируют постановление об отмене Закона. Теперь в феврале Рада должна это постановление поставить на голосование в зале. Наберет такое голосование традиционно 50-60 голосов и таким образом будет считаться отклоненным. Тогда Спикер сможет подписать Закон и передать его на подпись Президенту", - поясняет Пономарь, ранее назвавший указанный Закон "тузом" для представителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера на его грядущих переговорах по Донбассу с советником президента РФ Вячеславом Сурковым.
Рассказал Пономарь и о реакции союзников Украины на вышеуказанный Закон: "США говорят так - принятие такого Закона нормально и это внутреннее дело Украины. Как нормально любое движение, которое помогает РФ выполнить минские соглашения и освободить оккупированные украинские территории. ЕС также положительно отреагировал на принятие Закона. Не забываем также, что Закон не отменяет, не перечеркивает и не прекращает минские соглашения. Он только уточняет их и усиливает. Цель остается прежней - восстановление территориальной целостности Украины (в данном случае - на Донбассе. После Донбасса - Крым)".
Напомним, Верховная Рада 18 января приняла закон № 7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях". Документ относит к оккупированным территориям особые районы Донецкой и Луганской области, на которых действует оккупационная администрация РФ. Датой начала оккупации со ссылкой на другой закон определили 20 февраля 2014 года. На Россию как государство-агрессора возложена ответственность за нарушение прав человека на оккупированных территориях. Украина считает все документы, выданные на оккупированных территориях, ничтожными, кроме справок о рождении и смерти.
Украина предпринимает дипломатические меры для обеспечения государственного суверенитета. Вместе с тем для сопротивления агрессии со стороны РФ создается Объединенный оперативный штаб. Полномочия его руководителя утвердит главнокомандующий ВСУ по представлению министра обороны. Разработать документ уполномочен Генштаб ВСУ. В документе прописаны права привлеченных к противодействию агрессии.
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Теги: Украина, Донбасс, закон, деоккупация, реинтеграция Донбасса
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