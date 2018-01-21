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Опубликована карта обстрелов в зоне АТО на начало текущих суток
21.01.2018 13:07
Сегодня, 21 января, информационно-аналитический центр национальной безопасности Украины обнародовал карту боевых действий из зоны АТО по состоянию на начало текущих суток.
Согласно карте, все обстрелы вчера произошли в Донецкой области.
Напомним, что 20 января противник 6 раз нарушил режим тишины. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий сил АТО получил ранение, еще четверо получили боевые травмы.
Теги: Донбасс, карта, АТО, обстрелы
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