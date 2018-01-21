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Остатки связи: появился перечень адресов, где в ОРДО можно поймать Vodafonе
Дончане составили список адресов, по которым есть вероятность поймать мобильную связь "МТС" ("Vodafonе") с добивающих вышек, расположенных на подконтрольных Украине территориях у линии соприкосновения.
Авторы карты (ее можно найти по ссылке) собрали список мест в ОРДО с точными обозначениями точек, где связь МТС хоть немного пробивается. По этим адресам можно успеть получить СМС от привязанных к украинской карте сервисов — Qiwi, Webmoney, Сбербанк и прочие. "Найдите рядом кафе или друзей с WiFi — пользуйтесь", - пишет сообщество Донецк Улицы Города.
Вот список:
✔Донецк, Рутченково
— На станции Рудченково на мосту, отлично ловит МТС все 5 палочек, — пишут авторы карты (и далее под каждым адресом, — прим. Авт.).
✔Донецк, Кирова, заправка
— Прямо напротив заправки, возле будки железнодорожников.
✔Донецк, Кирова, 451(возле магазина "Прогресс")
— Сегодня был по работе на Абакумова. Связь МТС полная шкала. Воспользовался — принял несколько СМС от банка, поговорил с товарищем из Запорожья. И даже интернет МТС тянул.
✔Донецк, Бирюзова, 60
✔Донецк, Текстильщик
— На рынке на пару минут МТС сегодня появлялась, некоторые даже счет успели проверить.
✔Донецк, Бирюзова
— На Бирюзовой в Кировском ройоне — гаражи, Первый западный вентствол шахты Скочинского. А в сторону 29 кладбища уже не берет. На 2-й Бирюзовой связи нет. На 8 этаже есть связь, правда нестабильная.
✔Донецк, Трудовские
— Берет на окраине и автостанции Трудовских.
✔Донецк, Абакумова
— Абакумова — ловит, но на самой окраине.
✔Донецк, ул. Ляшенко
✔Донецк, Октябрьский
✔Донецк, Петровка, Амстор
— С остановки больницы №14 спокойно позвонила на Водафон родителям, ничего не прерывалось, слышимость отличная, а в квартире только смс приходят — и то не сразу.
✔Донецк, Петровка, ул. Архитекторов
— Улица Архитекторов, 20 (детский сад № 14, возле ворот на территорию ДС).
✔Донецк, Стратонавтов
— На улице Стратонавтов есть Водафон, Лайф и Киевстар.
✔Донецк, Ж/Д вокзал
— Связь есть где-то в районе рынка. Ближе к вокзалу. Но островки связи совсем небольшие. Ловит за переходом ул. Артёмовская, где остановка автобусов 6а и 6б.
✔Макеевка, Строитель
— На севере Макеевки в микрорайоне Строитель (к-7) на верхних этажах есть покрытие МТС и даже Киевстар из Авдеевки.
✔Спартак
— На Спартаке уже давно МТС ловит очень-очень плохо и не все телефоны. И вряд ли кто-то туда пойдёт для того, чтобы позвонить. Мы домой туда ходим очень редко и быстро. И телефонами стараемся не пользоваться вообще. Там не безопасно даже днем. И не везде ходить можно.
✔Поворот на Енакиево
— Связь есть по Горловской трассе около поворота на Енакиево.
✔Старомихайловка
— На улице Чапаева очень хорошо ловит.
✔Александровский БП
— У кого-то ловит, у кого-то нет.
✔Еленовка (возле заправки)
✔Докучаевск
— В Докучаевске точно ловит по улице Комсомольской, нужно спрашивать у местных, они так и называют это "переговорный пункт". В городе связи давно нет, поэтому места, где ловит связь, знает каждый житель. Еще берет связь в бывшем исполкоме, по улице Центральной (если не ошибаюсь в названии, так как уже давно здесь не живу) в этом же здании находится музыкальная школа.
✔Ясиноватая, "Зорька"
— "Зорька" находится на выезде из Ясиноватой в сторону Красного Партизана-Горловки, это конечная маршрута 106 (Ясиноватая-Донецк). Есть еще на остановке "Налоговая", на выезде с Ясиноватой (автовокзал, стоянка 106 маршрута) и хороший сигнал берет напротив стелы.
✔Пантелеймоновка
✔Красный Партизан
— На трассе к Красному Партизану, на выезде с Ясиноватой, отличный сигнал, даже мобильный интернет тянет.
✔Криничная
✔Тельманово
— От Тельманово и далее по дороге на Мариуполь есть Водафон, но по-моему в роуминге.
✔Горловка, "Галактика"
***
Напомним, что услуги украинского мобильного оператора "Lifecell" стали недоступны для жителей ОРДО с 22 февраля 2017 года. С 11 января 2018-го в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей было прекращено предоставление услуг мобильной связи "Vodafone Украина" (из-за обрыва кабеля в районе Еленовки). В ОРЛО связь вернули. В ОРДО - нет...
Жители ОРДО начали активно закупать стартовые пакеты сотового оператора "Феникс" (с 11 января его абонентами стали порядка 100 тыс. человек). Из-за большой нагрузки на ресурсы "Феникса", возникли перебои внутри сети.
"Связисты" из "ДНР" продолжают зарабатывать, делая всё для того, чтобы связь "Vodafone Украина" не вернулась на оккупированную часть Донетчины.
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Теги: Донбасс, связь, МТС, Vodafone, мобильная связь, ОРДО
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