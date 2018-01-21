Остатки связи: появился перечень адресов, где в ОРДО можно поймать Vodafonе

21.01.2018 20:16

Дончане составили список адресов, по которым есть вероятность поймать мобильную связь "МТС" ("Vodafonе") с добивающих вышек, расположенных на подконтрольных Украине территориях у линии соприкосновения.



Авторы карты (ее можно найти по ссылке) собрали список мест в ОРДО с точными обозначениями точек, где связь МТС хоть немного пробивается. По этим адресам можно успеть получить СМС от привязанных к украинской карте сервисов — Qiwi, Webmoney, Сбербанк и прочие. "Найдите рядом кафе или друзей с WiFi — пользуйтесь", - пишет сообщество Донецк Улицы Города.



Вот список:



✔Донецк, Рутченково



— На станции Рудченково на мосту, отлично ловит МТС все 5 палочек, — пишут авторы карты (и далее под каждым адресом, — прим. Авт.).



✔Донецк, Кирова, заправка



— Прямо напротив заправки, возле будки железнодорожников.



✔Донецк, Кирова, 451(возле магазина "Прогресс")



— Сегодня был по работе на Абакумова. Связь МТС полная шкала. Воспользовался — принял несколько СМС от банка, поговорил с товарищем из Запорожья. И даже интернет МТС тянул.



✔Донецк, Бирюзова, 60



✔Донецк, Текстильщик



— На рынке на пару минут МТС сегодня появлялась, некоторые даже счет успели проверить.



✔Донецк, Бирюзова



— На Бирюзовой в Кировском ройоне — гаражи, Первый западный вентствол шахты Скочинского. А в сторону 29 кладбища уже не берет. На 2-й Бирюзовой связи нет. На 8 этаже есть связь, правда нестабильная.



✔Донецк, Трудовские



— Берет на окраине и автостанции Трудовских.



✔Донецк, Абакумова



— Абакумова — ловит, но на самой окраине.



✔Донецк, ул. Ляшенко



✔Донецк, Октябрьский



✔Донецк, Петровка, Амстор



— С остановки больницы №14 спокойно позвонила на Водафон родителям, ничего не прерывалось, слышимость отличная, а в квартире только смс приходят — и то не сразу.



✔Донецк, Петровка, ул. Архитекторов



— Улица Архитекторов, 20 (детский сад № 14, возле ворот на территорию ДС).



✔Донецк, Стратонавтов



— На улице Стратонавтов есть Водафон, Лайф и Киевстар.



✔Донецк, Ж/Д вокзал



— Связь есть где-то в районе рынка. Ближе к вокзалу. Но островки связи совсем небольшие. Ловит за переходом ул. Артёмовская, где остановка автобусов 6а и 6б.



✔Макеевка, Строитель



— На севере Макеевки в микрорайоне Строитель (к-7) на верхних этажах есть покрытие МТС и даже Киевстар из Авдеевки.



✔Спартак



— На Спартаке уже давно МТС ловит очень-очень плохо и не все телефоны. И вряд ли кто-то туда пойдёт для того, чтобы позвонить. Мы домой туда ходим очень редко и быстро. И телефонами стараемся не пользоваться вообще. Там не безопасно даже днем. И не везде ходить можно.



✔Поворот на Енакиево



— Связь есть по Горловской трассе около поворота на Енакиево.



✔Старомихайловка



— На улице Чапаева очень хорошо ловит.



✔Александровский БП



— У кого-то ловит, у кого-то нет.



✔Еленовка (возле заправки)



✔Докучаевск



— В Докучаевске точно ловит по улице Комсомольской, нужно спрашивать у местных, они так и называют это "переговорный пункт". В городе связи давно нет, поэтому места, где ловит связь, знает каждый житель. Еще берет связь в бывшем исполкоме, по улице Центральной (если не ошибаюсь в названии, так как уже давно здесь не живу) в этом же здании находится музыкальная школа.



✔Ясиноватая, "Зорька"



— "Зорька" находится на выезде из Ясиноватой в сторону Красного Партизана-Горловки, это конечная маршрута 106 (Ясиноватая-Донецк). Есть еще на остановке "Налоговая", на выезде с Ясиноватой (автовокзал, стоянка 106 маршрута) и хороший сигнал берет напротив стелы.



✔Пантелеймоновка



✔Красный Партизан



— На трассе к Красному Партизану, на выезде с Ясиноватой, отличный сигнал, даже мобильный интернет тянет.



✔Криничная



✔Тельманово



— От Тельманово и далее по дороге на Мариуполь есть Водафон, но по-моему в роуминге.



✔Горловка, "Галактика"

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Напомним, что услуги украинского мобильного оператора "Lifecell" стали недоступны для жителей ОРДО с 22 февраля 2017 года. С 11 января 2018-го в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей было прекращено предоставление услуг мобильной связи "Vodafone Украина" (из-за обрыва кабеля в районе Еленовки). В ОРЛО связь вернули. В ОРДО - нет...

Жители ОРДО начали активно закупать стартовые пакеты сотового оператора "Феникс" (с 11 января его абонентами стали порядка 100 тыс. человек). Из-за большой нагрузки на ресурсы "Феникса", возникли перебои внутри сети.

"Связисты" из "ДНР" продолжают зарабатывать, делая всё для того, чтобы связь "Vodafone Украина" не вернулась на оккупированную часть Донетчины.

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