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Пересечение линии разграничения: на Донетчине самым посещаем был КПВВ "Марьинка"
21.01.2018 10:07
За прошедшие сутки, 20 января пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения, оставался интенсивным. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины, приводя также статистику пересечения через каждый КПВВ.
В общем вчера в КПВВ было оформлено более 31,8 тысяч человек и более 4000 транспортных средств:
"Майорск" - 7238 человек и 779 транспортных средств;
"Марьинка" - 7709 человек и 1410 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 5870 человек и 1050 транспортных средств;
"Гнутово" - 3140 человек и 778 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 7900 человек.
Напомним, что сегодня, 21 января, у КПВВ стояло в очередях около 400 авто.
Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
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