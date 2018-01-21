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Почему тормозится компенсация ущерба за разрушения на Донбассе
Эксперт Мониторинговой миссии ООН в Украине Татьяна Береговая считает, что для разработки механизма компенсации ущерба от вооруженного конфликта на Донбассе хватило бы полгода. Но на это, по ее словам, нет политической воли.
"Даже при отсутствии механизма компенсации важно уже сейчас обеспечить механизм оценки причиненного ущерба, его документирование, нужно начать вести реестр поврежденного или разрушенного жилья, - уверена эксперт. - В настоящее время такого реестра нет".
По словам Береговой, чтобы в будущем была возможность гарантировать людям компенсацию ущерба от вооруженного конфликта на Донбассе, нужно внедрить, прежде всего, механизм оценки, это могут быть специальные комиссии.
"Разработка самого механизма выплат компенсаций может занять время: изучение практик, лучших опытов других стран. Год, полгода. Всё, что нужно, это политическая воля, чтобы серьезно взяться за этот вопрос", – отметила Береговая.
В Верховной Раде сейчас находится законопроект №6472 "О предоставлении жилищной помощи гражданам Украины, чье жилье было разрушено, уничтожено или повреждено вследствие вооруженного агрессии государства-агрессора". При этом реального механизма компенсации за 3,5 года пока не разработали. Кроме того, из-за пробелов в законодательстве органы государственной власти Украины оспорили все судебные иски граждан за поврежденное или разрушенное в ходе вооруженного конфликта на Донбассе жилье в судах вышестоящих инстанций. И очень редко правозащитникам удается добиться компенсации для своих подопечных.
По мнению правозащитников, компенсация за разрушенное в зоне боевых действий на Донбассе жилье или за жилье, которым переселенцы не могут пользоваться, решала бы острый вопрос об адаптации ВПЛ. Но для этого Украине нужно принять специальный закон, а статус пострадавшего от вооруженного конфликта – первый шаг к компенсации ущерба для переселенцев, в том числе через суд.
Теги: Украина, Донбасс, закон, компенсация, ущерб, обстрелы, ВПЛ
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