После плена: как обстоят дела у недавних заложников ОРДЛО, и что для них готовит Кабмин

21.01.2018 15:06

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ), бывший губернатор Луганщины Георгий Тука рассказал о состоянии недавних заложников ОРДЛО, которых освободили в конце декабря в рамках "большого обмена".



По словам Туки, из 42 гражданских лиц, которые были среди освобожденных, 28 - являются жителями неподконтрольных территорий и нуждаются в помощи с жильем. При этом 12 из них - не имеют никаких документов и сейчас работники МинВОТ помогают проходить упрощенную процедуру их получения.



Он также сообщил, что на финансирование мероприятий по защите и обеспечению прав и интересов лиц, лишенных личной свободы в результате действий незаконных вооруженных формирований и / или органов власти Российской Федерации на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти временно не осуществляют своих полномочий, и временно оккупированной территории Украины , а также поддержки указанных лиц и членов их семей, в бюджете МинВОТ 2018 год предусмотрено 96,7 млн грн.



"МинВОТ и Министерство социальной политики подали на рассмотрение правительства два предложения об оказании помощи освобожденным. Порядком, который предлагается Минсоцполитики предполагается разовая материальная помощь каждому из заявленных для решения насущных проблем. Проектом нашего Министерства создается возможность для разработки длительного комплекса мероприятий по реализации юридического сопровождения, трудоустройство, медицинской помощи и другое для всех этих людей. Сейчас оба документа находятся на согласовании в профильных министерствах после чего будут вынесены на рассмотрение Кабмина", - рассказал замминистра.



В случае принятия изменений в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете на мероприятия по защите и обеспечению прав и интересов лиц, лишенных личной свободы в результате действий незаконных вооруженных формирований, террористических организаций и / или органов власти Российской Федерации на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, и временно оккупированной территории Украины, а также поддержки указанных лиц и членов их семей проведения социальной ре абилитации лиц, пострадавших от террористического акта указанные средства могут быть направлены на социальную реабилитацию, которая осуществляется в форме оказания психологической, медицинской помощи, профессиональной реабилитации, правовой помощи, жилья и трудоустройства заложников.



Руководитель офиса уполномоченного президента по вопросам реабилитации участников АТО Наталья Зарецкая заявила, что все освобожденные из плена боевиков ОРДЛО уже сейчас могут обращаться в органы социальной защиты для получении материальной помощи.



Напомним, 27 декабря на линии разграничения в Донецкой области был проведен масштабный обмен заложниками между Украиной и боевиками террористических "ДНР" и "ЛНР". Всего на подконтрольную Киеву территорию передали 74 человек, в ОРДЛО поехали 233 сторонника боевиков.



Позже сообщалось, что в Кабинете министров Украины подготовили проект постановления, согласно которому все освобожденные из плена на Донбассе заложники получат по 100 тысяч гривен от государства. Также отмечается, что всем украинцам, которые были официально трудоустроены до того, как стали заложниками боевиков на Донбассе, будет зачислен трудовой стаж.



В то же время советник президента Украины Юрий Бирюков заявляет, что 14 из 73 освобожденных украинцев подозреваются в дезертирстве и не получат материальную помощь до окончательного решения суда.