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Архив - Донецкая область

Расстрел гражданского населения в пункте пропуска: версия штаба АТО

21.01.2018 15:17
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Расстрел гражданского населения в пункте пропуска: версия штаба АТО

В штабе антитеррористической операции отреагировали на сегодняшнюю новость о том, что в КПВВ "Еленовка" под обстрел попал автобус с мирными гражданами.

Пресс-центр штаба АТО отмечает: "Информация, распространенная сегодня некоторыми пророссийскими СМИ, что якобы Вооруженные Силы Украины обстреляли автобус в "серой зоне" в районе КПВВ "Еленовка", которое находится на временно неподконтрольной украинскому правительству территории ОРДО, не соответствует действительности".

По оперативной информации, автобус с гражданскими лицами был обстрелян боевиками НВФ ОРДО (отдельные районы Донецкой области — неподконтрольная Украине территория).

"По словам местных жителей, которые в это время пересекали линию соприкосновения через КПВВ, в результате этих действий один гражданский погиб, еще один - получил ранения", - отмечает пресс-центр штаба АТО. И подчеркивает: "Эти циничные действия российских наемников направлены на дискредитацию украинской армии в канун визита на территорию Донецкой и Луганской областей первого заместителя главы СММ ОБСЕ в Украине Александра Хуга. Силы АТО строго придерживаются Минских договоренностей".

Ранее о драме в районе Еленовки сообщили оккупанты Донбасса, традиционно обвиняя во всём ВСУ. Между тем, всё очень похоже на то, что кровавую провокацию устроили они сами



Теги: Донбасс, обстрел, Еленовка, АТО, КПВВ
 
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