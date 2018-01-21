- Из-за метелей закрыты школы Донецкой области20:05
- Боевики в ОРДО ждут очередной "гумконвой" из России19:21
- Отключение украинской связи в "ДНР": жители Донецка открыто проклинают Захарченко и собирают митинг в центре города18:40
- ОБСЕ рассказала, когда заработает Vodafon в Донецке18:38
- Захарченко призвал украинских студентов учиться в "ДНР": видео с заявлением главаря боевиков насмешило Сеть. ВИДЕО17:21
- Отсутствие желания! Власти «ДНР» могут включить МТС. Но не делают этого16:47
- В Мариуполе «Восточный» до сих пор восстанавливается после обстрела «Градами»15:44
- В «ДНР» начали распространять старые байки и страшилки15:26
- "Вооружение в окопах и блиндажах": ОБСЕ увидела подготовку сторон на Донбассе к обострению13:57
- Vodаfone обнародовал свои требования к "ДНР"13:41
Расстрел гражданского населения в пункте пропуска: версия штаба АТО
В штабе антитеррористической операции отреагировали на сегодняшнюю новость о том, что в КПВВ "Еленовка" под обстрел попал автобус с мирными гражданами.
Пресс-центр штаба АТО отмечает: "Информация, распространенная сегодня некоторыми пророссийскими СМИ, что якобы Вооруженные Силы Украины обстреляли автобус в "серой зоне" в районе КПВВ "Еленовка", которое находится на временно неподконтрольной украинскому правительству территории ОРДО, не соответствует действительности".
По оперативной информации, автобус с гражданскими лицами был обстрелян боевиками НВФ ОРДО (отдельные районы Донецкой области — неподконтрольная Украине территория).
"По словам местных жителей, которые в это время пересекали линию соприкосновения через КПВВ, в результате этих действий один гражданский погиб, еще один - получил ранения", - отмечает пресс-центр штаба АТО. И подчеркивает: "Эти циничные действия российских наемников направлены на дискредитацию украинской армии в канун визита на территорию Донецкой и Луганской областей первого заместителя главы СММ ОБСЕ в Украине Александра Хуга. Силы АТО строго придерживаются Минских договоренностей".
Ранее о драме в районе Еленовки сообщили оккупанты Донбасса, традиционно обвиняя во всём ВСУ. Между тем, всё очень похоже на то, что кровавую провокацию устроили они сами.
Теги: Донбасс, обстрел, Еленовка, АТО, КПВВ
- Гражданскую автоколонну у Еленовки расстреляли целенаправленно
- Трагедия в Еленовке: версия пресс-центра штаба АТО
- Еленовский ночной ад: свидетельства местной жительницы (ВИДЕО)
- Мнение: почему обстрел Еленовки вовсе не обстрел
- Пресс-центр штаба АТО детально разложил теракт в Еленовке
- Боевики отметили новость о закрытии КПВВ "Зайцево" ударным обстрелом
- Из-за метелей закрыты школы Донецкой области20:05
- Боевики в ОРДО ждут очередной "гумконвой" из России19:21
- Отключение украинской связи в "ДНР": жители Донецка открыто проклинают Захарченко и собирают митинг в центре города18:40
- ОБСЕ рассказала, когда заработает Vodafon в Донецке18:38
- Захарченко призвал украинских студентов учиться в "ДНР": видео с заявлением главаря боевиков насмешило Сеть. ВИДЕО17:21
- Отсутствие желания! Власти «ДНР» могут включить МТС. Но не делают этого16:47
- В Мариуполе «Восточный» до сих пор восстанавливается после обстрела «Градами»15:44
- В «ДНР» начали распространять старые байки и страшилки15:26
- "Вооружение в окопах и блиндажах": ОБСЕ увидела подготовку сторон на Донбассе к обострению13:57
- Vodаfone обнародовал свои требования к "ДНР"13:41
- В Украине резко сократился размер субсидий21:23
- Как не замерзнуть в мороз20:59
- Составлен список ненужных государству объектов недвижимости20:42
- "Украина - помойка, здесь люди друг друга съедают": Марчук сделал новое громкое заявление20:26
- Из-за метелей закрыты школы Донецкой области20:05
- Самые смешные и опасные "указы" главарей "ДНР"-"ЛНР"19:45
- Боевики в ОРДО ждут очередной "гумконвой" из России19:21
- Какую энергетику имеет ваше жилище по фэн-шую, исходя из номера вашей квартиры19:01
- Отключение украинской связи в "ДНР": жители Донецка открыто проклинают Захарченко и собирают митинг в центре города18:40
- ОБСЕ рассказала, когда заработает Vodafon в Донецке18:38
- Как не замерзнуть в мороз20:59
- Самые смешные и опасные "указы" главарей "ДНР"-"ЛНР"19:45
- Какую энергетику имеет ваше жилище по фэн-шую, исходя из номера вашей квартиры19:01
- Вы - недоумки! Воюющий на Донбассе россиянин ярко вступился за украинский язык18:16
- Россия не готова к наступательным действиям на Донбассе, – эксперт17:59
- Кашель с бронхитом вмиг проходят. Нужно только перед сном выпить это средство16:30
- Это нужно знать: тыква вызывает необратимые процессы в организме16:08
- Россия может развязать войну внезапно - глава британского Генштаба. ВИДЕО15:02
- Россия готовится к большой войне на Донбассе14:52
- В России не знают, что делать «с этим чертовым Донбассом» — российский журналист08:05
- Украинцам назвали срок действия «старого» паспорта
- "Связисты" из ОРДО продолжают зарабатывать, Vodafone им не нужен
- Людей тьма, дождь шпарит: соцсети рассказали о сегодняшнем пересечении линии соприкосновения на Донбассе
- Остатки связи: появился перечень адресов, где в ОРДО можно поймать Vodafonе
- Расстрел гражданского населения в пункте пропуска: версия штаба АТО
- Названы опасные тенденции, которые говорят о подготовке наступления на Донбассе
- "Железным занавесом" в ОРДО Захарченко спасает бизнес жены?
- Во всем виноваты траншеи боевиков? СММ ОБСЕ рассказала о битве за мобильную связь на Донбассе
- Казанский: Думаю, всем уже понятно, что МТС был отключен целенаправленно
- Соцсети: в ОРДО произошла трагедия на шахте, есть погибшие