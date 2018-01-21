Украинские медики спасают раненого в районе Широкино диверсанта

21.01.2018 09:45

По данным пресс-центра штаба АТО, за жизнь диверсанта ОРДО, раненого в районе Широкино 19 января, украинские врачи боролись 7 часов.



"19 января в районе Широкино вражеская диверсионно-разведывательная группа вплотную приблизилась к позициям украинских военных. Наши защитники заблаговременно заметили продвижение ДРГ. Враг понял, что его разоблачили, и открыл огонь в сторону украинских защитников. Силы АТО были вынуждены открыть огонь в ответ из стрелкового оружия. Диверсанты начали отходить, оставив в районе столкновения раненого члена группы. Украинские бойцы оперативно эвакуировали боевика, оказали ему необходимую медицинскую помощь", - напоминает пресс-центр штаба АТО.



Отмечается, что за жизнь российского диверсанта украинские военные врачи боролись семь часов. Ему было перелито 1,5 литра плазмы крови.



"Сейчас он в реанимации под наблюдением военных медиков. Состояние тяжелое, но стабильное, его готовят к следующему этапу медицинской эвакуации", - отмечает пресс-центр штаба АТО.



Напомним, что в ОРДО подтвердили потери в районе Широкино. Правда, по их данным, там есть и погибший.