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Архив - Донецкая область

Украинские медики спасают раненого в районе Широкино диверсанта

21.01.2018 09:45
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Украинские медики спасают раненого в районе Широкино диверсанта

По данным пресс-центра штаба АТО, за жизнь диверсанта ОРДО, раненого в районе Широкино 19 января, украинские врачи боролись 7 часов.

"19 января в районе Широкино вражеская диверсионно-разведывательная группа вплотную приблизилась к позициям украинских военных. Наши защитники заблаговременно заметили продвижение ДРГ. Враг понял, что его разоблачили, и открыл огонь в сторону украинских защитников. Силы АТО были вынуждены открыть огонь в ответ из стрелкового оружия. Диверсанты начали отходить, оставив в районе столкновения раненого члена группы. Украинские бойцы оперативно эвакуировали боевика, оказали ему необходимую медицинскую помощь", - напоминает пресс-центр штаба АТО.

Отмечается, что за жизнь российского диверсанта украинские военные врачи боролись семь часов. Ему было перелито 1,5 литра плазмы крови.

"Сейчас он в реанимации под наблюдением военных медиков. Состояние тяжелое, но стабильное, его готовят к следующему этапу медицинской эвакуации", - отмечает пресс-центр штаба АТО.

Напомним, что в ОРДО подтвердили потери в районе Широкино. Правда, по их данным, там есть и погибший.



Теги: Донбасс, диверсант, АТО, Широкино, медики
 
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