В зоне АТО активизировались разведчики

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По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, военно-политическое руководство РФ наращивает потенциал сил специальных операций, в т.ч. за счет наработки их командным составом боевого опыта на территории оккупированного Донбасса.
"С начала этого года на должности т.н. "советников командиров частей и подразделений" 1 и 2 АК российско-оккупационных войск назначаются офицеры ВС РФ, основная служебная деятельность которых связана с организацией подготовки подразделений специального назначения, - отмечают в ГУР. - В частности, вновь прибывшими "русскими советниками" особое внимание в боевой и оперативной подготовке российских оккупационных войск уделяется отработке вопросов повышения их мобильности и разведывательного обеспечения. Характерным признаком указанного является активизация применения противником разведывательно-диверсионных групп против сил АТО на разных участках вдоль линии соприкосновения".
Теги: Донбасс, разведка, АТО, оккупанты, ГУР
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