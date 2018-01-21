В зоне АТО активизировались разведчики

21.01.2018 19:10

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, военно-политическое руководство РФ наращивает потенциал сил специальных операций, в т.ч. за счет наработки их командным составом боевого опыта на территории оккупированного Донбасса.



"С начала этого года на должности т.н. "советников командиров частей и подразделений" 1 и 2 АК российско-оккупационных войск назначаются офицеры ВС РФ, основная служебная деятельность которых связана с организацией подготовки подразделений специального назначения, - отмечают в ГУР. - В частности, вновь прибывшими "русскими советниками" особое внимание в боевой и оперативной подготовке российских оккупационных войск уделяется отработке вопросов повышения их мобильности и разведывательного обеспечения. Характерным признаком указанного является активизация применения противником разведывательно-диверсионных групп против сил АТО на разных участках вдоль линии соприкосновения".