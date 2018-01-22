Что меняет закон о реинтеграции Донбасса?

22.01.2018 12:20

Начать год Верховная Рада решила с рассмотрения закона о реинтеграции Донбасса. Первое чтение состоялось еще в октябре прошлого года, с тех пор в текст закона было внесено около 700 поправок и произошло немало эмоциональных дискуссий в среде политиков и экспертов. И хотя рассмотрение законопроекта происходило почти три дня, в конце концов, 18 января депутаты пришли к согласию и 280 голосами окончательно приняли закон. Центр общественного мониторинга и контроля проанализировал ключевые положения закона, который должен стать основой для возвращения Донбасса.





Фундамент для деоккупации

Документ, который в народе окрестили «законом о реинтеграции Донбасса», на самом деле имеет длинное название – «Об особенностях государственной политики на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях». Но, несмотря на десятки страниц текста и жаркие дискуссии вокруг содержания, суть закона достаточно проста. Это законодательное признание Российской Федерации государством-агрессором, а подконтрольные боевикам территории – временно оккупированными. Украина же подтверждает свое право на самооборону на основе международного права.

По словам представителя Президента в парламенте Ирины Луценко, убытки от российской оккупации составляют более 50 млрд долларов. Признание России государством-агрессором влечет за собой ее ответственность за нанесенный экономический ущерб как отдельным районам Луганской и Донецкой областей, так и экономике Украины в целом.

Эти положения сохранились в документе еще с первого чтения, как и изменение термина АТО на «меры по сдерживанию и отражению российской вооруженной агрессии» и создание Объединенного оперативного штаба ВСУ, который будет отвечать за перемещение людей и товаров через линию разграничения.

Однако ко второму чтению, которое состоялось 18 января, в закон добавили немало новых пунктов, например, касающиеся Крыма. В обновленном тексте появилась ссылка на закон об оккупации Крыма, согласно которому, дата начала оккупации этой части Украины – 20 февраля 2014. Отдельный пункт касается отмены свободной экономической зоны в Крыму. Кроме того, ко второму чтению депутаты уточнили определение оккупированных территорий. В частности, в перечень теперь входят суша, воды, воздушное пространство и недра Донбасса и Крыма.

«Во-первых, Россия признается страной-агрессором. Во-вторых, определяется статус оккупированных территорий как Крыма, так и Донбасса. И это позволит нам увеличить наше присутствие в международных судах с тем, чтобы создать консолидированную позицию и подавать иски на Россию, которая теперь будет отвечать, как страна-оккупант, за все преступления. Будет нести политическую, уголовную и материальную ответственность за то, что она создала на временно оккупированных территориях», – подчеркивает руководитель фракции «Народный фронт» Максим Бурбак.

Польза и противоречия закона

Эксперты соглашаются, что, несмотря на политическую мотивированность закона, он имеет большое гуманитарное значение. Прежде всего за гражданами Украины сохраняется право собственности на оккупированных территориях. Украинцы, имущество которых пострадало от оккупации, получают возможность подавать иски на Россию в Европейский суд по правам человека и требовать компенсацию. Согласно закону, такие имущественные иски освобождаются от уплаты судебного сбора.

Кроме того, отныне Украина будет признавать свидетельства о рождении и смерти, которые выдаются на оккупированной территории. Ранее в законопроекте речь шла о недействительности любых документов, сейчас есть исключения.

«В этом законопроекте есть много норм, которые показывают, что мы рассматриваем людей, живущих на оккупированных территориях, в качестве заложников этой ситуации», – указывает первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

Согласно закону, РФ несет как материальную, так и моральную ответственность за оккупацию, а лица, участвовавшие в вооруженной агрессии или оккупационной администрации, несут уголовную ответственность. Поэтому, несмотря на опасения критиков, закон не содержит ни одного упоминания о Минских договоренностях или положений об амнистии.

Несмотря на ряд положительных моментов, закон претерпел немало критики. В частности, председатель общественной организации «Восток-SOS» Александра Дворецкая выражает обеспокоенность относительно существенного расширения полномочий правоохранительных органов, военных и других силовых структур, обеспечивающих безопасность во время деоккупации территорий. В то же время секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Винник отмечает, что полномочия силовиков будут четко контролироваться. Ведь законопроект также предусматривает временное усиление полномочий руководства Генерального штаба по координации и контролю действий всех правоохранительных органов.

Директор фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Алексей Гарань считает, что закон о реинтеграции является важным рамочным шагом. Именно на его основе будут в дальнейшем разрабатываться конкретные механизмы деоккупации.

«Мы будем продолжать прокладывать путь для реинтеграции оккупированных украинских земель политико-дипломатическим путем. Это – ключевой сигнал соответствующего Закона, который приняла ВР по моей инициативе. Это – сигнал и для Донбасса, и для Крыма: вы – неотъемлемая часть Украины», – прокомментировал принятие закона Президент Украины Петр Порошенко.

Конечно, учитывая деликатность темы войны и мира, на которую так чутко реагирует общество, новый закон не дает ответов на все вопросы о Донбассе. Но главное, что он дает стратегическое видение будущей деоккупации и защиты прав украинских граждан.

Материал Центра общественного мониторинга и контроля