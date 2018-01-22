Штаб АТО: боевики дважды применили запрещенное оружие

22.01.2018 09:40

За минувшие сутки боевики 2 раза открывали огонь по позициям сил АТО. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает 112-Украина.

"Почти сутки продолжался режим прекращения огня вдоль всей линии разграничения сторон. Около 23.00, российско-оккупационные войска не удержались от провокаций и грубо нарушили Минские договоренности. На протяжении минувших суток зафиксировано 2 обстрела со стороны боевиков по позициям ВСУ", - говорится в сообщении.

На Луганском направлении противник применил тяжелые минометы на Светлодарской дуге. Дважды, с временно неподконтрольных украинскому правительству населенных пунктов Нижнее Лозовое и Калиновка, враг вел огонь из 120-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов по опорным пунктам сил АТО в районе Луганского.

На других участках нашей обороны нарушений режима тишины не зафиксировано.

В штабе сообщили, что в результате обстрелов, на протяжении минувших суток ни один украинский защитник не пострадал.

Источник: https://from-ua.com