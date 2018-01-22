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В Кабмине пояснили, почему Украина признает документы из оккупированных территорий Донбасса

22.01.2018 11:52
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В Кабмине пояснили, почему Украина признает документы из оккупированных территорий Донбасса

В интервью журналистам «5 канала» Георгий Тука, являющийся заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, заявил, что в связи с тем, что Верховная Рада приняла закон о реинтеграции ОРДЛО, в Украине начнут признавать свидетельства о рождении и смерти, выдаваемые на оккупированных территориях Донбасса, передает replyua.net

«Самое неожиданное для меня то, что этим законом признали единственные документы, которые предоставляют так называемые «власти» ОРДЛО, - это документы о фактах рождения и фактах смерти, так как нам полгода пришлось потратить для того, чтобы вместе с Минздравом с привлечением Красного креста представить механизм, каким образом можно имплементировать эти документы в законодательное поле Украины», - сказал он.

Георгий Тука добавил, что весьма небольшая часть родителей, дети которых рождаются на оккупированной территории, обращаются к «единственно возможному на сегодняшний день способу» - признание факта рождения ребенка через судебные иски. «В связи с этим, говоря откровенно, мы теряем огромное количество наших граждан новорожденных как украинских граждан», - рассказал заместитель министра. 



Теги: Донбасс, документы, Кабмин, Тука
 
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