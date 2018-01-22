В пробках на КПВВ в зоне АТО застряли более 400 автомобилей

22.01.2018 10:50

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, в понедельник утром в очередях в обе стороны в целом находились 440 автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы, передает УНН.

"В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, сегодня утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 70/70; "Марьинка" - 40/50; "Новотроицкое" - 40/60; "Гнутово" - 70/40", - говорится в сообщении.

По данным пограничников, в целом за прошедшие сутки через КПВВ линию разграничения пересекли 29 тысяч человек и 3,7 тысячи транспортных средств.

Напомним, по состоянию на утро 22 января на автомобильных дорогах Украины местами наблюдается замедление движения транспорта.

Источник: https://from-ua.com