25 января в ОРДЛО прибудет очередной «гумконвой» из России

23.01.2018 22:02

Первый в этом году «гуманитарный конвой» МЧС России, 73-й по счету, прибудет в оккупированный Донецк 25 января.

В пресс-службе «МЧС ДНР» сообщили: «В Донецкую Народную Республику 25 января 2018 года прибывает 73-й по счету гуманитарный конвой от МЧС Российской Федерации», сообщает ДонПресс.

По предварительным данным, «белые грузовики» доставят около 286 тонн помощи, в том числе продуктовые наборы для семей с детьми до трех лет.