Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

25 января в ОРДЛО прибудет очередной «гумконвой» из России

23.01.2018 22:02
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
25 января в ОРДЛО прибудет очередной «гумконвой» из России

Первый в этом году «гуманитарный конвой» МЧС России, 73-й по счету, прибудет в оккупированный Донецк 25 января.
В пресс-службе «МЧС ДНР» сообщили: «В Донецкую Народную Республику 25 января 2018 года прибывает 73-й по счету гуманитарный конвой от МЧС Российской Федерации», сообщает ДонПресс.
По предварительным данным, «белые грузовики» доставят около 286 тонн помощи, в том числе продуктовые наборы для семей с детьми до трех лет.



Теги: Россия, Донбасс, гуманитарный конвой, ОРДЛО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх