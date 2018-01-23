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Архив - Донецкая область

Из-за метелей закрыты школы Донецкой области

23.01.2018 20:05
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Из-за метелей закрыты школы Донецкой области

Ученики ряда учебных заведений не попали на занятия
Сложные погодные условия не только нарушили привычный график работы у специалистов облавтодора, водителей автобусов и спасателей. Из-за снегопадов на занятия не попали ученики 28 школ Донецкой области. По информации пресс-службы Донецкой облгосадминистрации, уроки не проводились в школах Славянска, Славянского и Константиновского районов, а также в учебных заведениях Ильиновской и Черкасской громад, сообщает Знамя индустрии.

Это связано с тем, что в населенных пунктах не были своевременно расчислены от снега дороги, поэтому автобусы не смогли привести школьников на уроки.

Погодные условия к завтрашнему дню будут только ухудшаться, ведь синоптики прогнозируют метели. И пока неизвестно, соберет ли звонок на урок детей в этих населенных пунктах.



Теги: Донбасс, Донецкая область, метель, школы
 
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