- Из-за метелей закрыты школы Донецкой области20:05
- Боевики в ОРДО ждут очередной "гумконвой" из России19:21
- Отключение украинской связи в "ДНР": жители Донецка открыто проклинают Захарченко и собирают митинг в центре города18:40
- ОБСЕ рассказала, когда заработает Vodafon в Донецке18:38
- Захарченко призвал украинских студентов учиться в "ДНР": видео с заявлением главаря боевиков насмешило Сеть. ВИДЕО17:21
- Отсутствие желания! Власти «ДНР» могут включить МТС. Но не делают этого16:47
- В Мариуполе «Восточный» до сих пор восстанавливается после обстрела «Градами»15:44
- В «ДНР» начали распространять старые байки и страшилки15:26
- "Вооружение в окопах и блиндажах": ОБСЕ увидела подготовку сторон на Донбассе к обострению13:57
- Vodаfone обнародовал свои требования к "ДНР"13:41
"Людям нужна связь с Украиной..." - в Сети опубликовано видео из Горловки, как местные жители едут на окраину города позвонить в Украину. ВИДЕО
В Сети опубликовано видео о том, как после отключения сигнала мобильного оператора Vodafone жители Горловки пытаются осуществить звонок по мобильному телефону. Кадры опубликовал на одном из видеохостингов пользователь с именем Михаил Светлов, снимающий ролики о жизни в оккупированной Горловке.
Выяснилось, что жители города собираются в одном из немногих мест, где связь Vodafone еще ловит. Указанное место находится в жилом массиве Строителей у автобусной остановки по улице Жукова. Видео было снято и опубликовано во вторник, 22 января.
Отмечается, что связь есть только на этом маленьком участке между дорогой и супермаркетом, выходя на который "сразу "сыпятся" СМС-сообщения о пропущенных звонках и т.п.". "Люди едут со всех концов города. Людям нужна связь с Украиной", - написал автор видео.
После отключения сигнала боевики пытались спровоцировать увеличение продаж местного оператора "Феникс", однако оборудование сети не выдержало нагрузки и стало работать со значительными перебоями. Сейчас специалисты компании Vodafone пытаются восстановить связь на оккупированном Донбассе.
Напомним, как сообщал "Диалог.UA", связь "Vodafone-Украина" перестала работать на территории ОРДЛО со второй половины дня среды, 11 января.
Теги: Украина, Донбасс, Горловка, связь, Vodafone, мобильная связь, ДНР
- В "Vodafone-Украина" объяснили, сможет ли мобильный оператор вновь заработать в оккупированных Донецке и Луганске – первые подробности
- Мобильная связь в оккупированном Донбассе: представители компании "Vodafone-Украина" сделали важное заявление
- "Водафон" заявил о возобновлении связи на территории ЛНР
- Vodаfone обнародовал свои требования к "ДНР"
- "Связисты" из ОРДО продолжают зарабатывать, Vodafone им не нужен
- ОБСЕ рассказала, когда заработает Vodafon в Донецке
- Из-за метелей закрыты школы Донецкой области20:05
- Боевики в ОРДО ждут очередной "гумконвой" из России19:21
- Отключение украинской связи в "ДНР": жители Донецка открыто проклинают Захарченко и собирают митинг в центре города18:40
- ОБСЕ рассказала, когда заработает Vodafon в Донецке18:38
- Захарченко призвал украинских студентов учиться в "ДНР": видео с заявлением главаря боевиков насмешило Сеть. ВИДЕО17:21
- Отсутствие желания! Власти «ДНР» могут включить МТС. Но не делают этого16:47
- В Мариуполе «Восточный» до сих пор восстанавливается после обстрела «Градами»15:44
- В «ДНР» начали распространять старые байки и страшилки15:26
- "Вооружение в окопах и блиндажах": ОБСЕ увидела подготовку сторон на Донбассе к обострению13:57
- Vodаfone обнародовал свои требования к "ДНР"13:41
- Как не замерзнуть в мороз20:59
- Составлен список ненужных государству объектов недвижимости20:42
- "Украина - помойка, здесь люди друг друга съедают": Марчук сделал новое громкое заявление20:26
- Из-за метелей закрыты школы Донецкой области20:05
- Самые смешные и опасные "указы" главарей "ДНР"-"ЛНР"19:45
- Боевики в ОРДО ждут очередной "гумконвой" из России19:21
- Какую энергетику имеет ваше жилище по фэн-шую, исходя из номера вашей квартиры19:01
- Отключение украинской связи в "ДНР": жители Донецка открыто проклинают Захарченко и собирают митинг в центре города18:40
- ОБСЕ рассказала, когда заработает Vodafon в Донецке18:38
- Вы - недоумки! Воюющий на Донбассе россиянин ярко вступился за украинский язык18:16
- Как не замерзнуть в мороз20:59
- Самые смешные и опасные "указы" главарей "ДНР"-"ЛНР"19:45
- Какую энергетику имеет ваше жилище по фэн-шую, исходя из номера вашей квартиры19:01
- Вы - недоумки! Воюющий на Донбассе россиянин ярко вступился за украинский язык18:16
- Россия не готова к наступательным действиям на Донбассе, – эксперт17:59
- Кашель с бронхитом вмиг проходят. Нужно только перед сном выпить это средство16:30
- Это нужно знать: тыква вызывает необратимые процессы в организме16:08
- Россия может развязать войну внезапно - глава британского Генштаба. ВИДЕО15:02
- Россия готовится к большой войне на Донбассе14:52
- В России не знают, что делать «с этим чертовым Донбассом» — российский журналист08:05
- Украинцам назвали срок действия «старого» паспорта
- "Связисты" из ОРДО продолжают зарабатывать, Vodafone им не нужен
- Людей тьма, дождь шпарит: соцсети рассказали о сегодняшнем пересечении линии соприкосновения на Донбассе
- Остатки связи: появился перечень адресов, где в ОРДО можно поймать Vodafonе
- Расстрел гражданского населения в пункте пропуска: версия штаба АТО
- Названы опасные тенденции, которые говорят о подготовке наступления на Донбассе
- "Железным занавесом" в ОРДО Захарченко спасает бизнес жены?
- Во всем виноваты траншеи боевиков? СММ ОБСЕ рассказала о битве за мобильную связь на Донбассе
- Казанский: Думаю, всем уже понятно, что МТС был отключен целенаправленно
- Соцсети: в ОРДО произошла трагедия на шахте, есть погибшие