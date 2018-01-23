Наблюдатели ОБСЕ могут навсегда покинуть оккупированный Донбасс: Хуг объяснил, почему СММ фактически должна закончить работу

23.01.2018 08:59

Срок работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины заканчивается в марте 2018 года и нужно общее решение всех членов о его продлении. Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг анонсировал, что срок действия СММ на территории Донбасса завершается в марте 2018. Данное заявление прозвучало в Мариуполе во время встречи с местными общинами, передает "Диалог.UA".

"Рассказал он и о том, что работа ОБСЕ в Украине заканчивается в марте 2018 года и нужно общее решение всех членов о его продлении", - отметили в СММ. Кроме того, Хуг напомнил, что свою работу Миссия начала еще до начала вооруженного конфликта на востоке страны 21 марта 2014 по приглашению украинской стороны и это решение поддержали 57 стран-участниц.