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ОБСЕ рассказала, когда заработает Vodafon в Донецке
Первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, который сейчас находится на Донбассе, рассказал о ходе восстановления мобильной связи в регионе.
"На Луганщине связь уже восстановлена, но пока не можем говорить, когда это произойдет в Донецке. Ведь необходимы ремонтные работы вблизи Еленовки. Однако стороны до сих пор не предоставили гарантий безопасности, чтобы завершить работы", - заявил он.
"Как только стороны предоставят надежные гарантии безопасности, СММ ОБСЕ готова оказывать поддержку в восстановлении мобильной связи, в том числе и в Донецкой области. И мы предоставим отчет об этом. На сегодня гарантий обеих сторон нет. Еще не получены гарантии от вооруженных формирований, находящихся на неподконтрольной правительству территории", — цитирует представителя СММ ОБСЕ сайт Kochegarka.
Напомним, Донецк и Луганск остались без мобильной связи 11 января. 19 января мобильный оператор возобновил работу. в Луганске.
Ранее "Вести" сообщали о том, что в ДНР обратились к компании Vodafone с просьбой отправить специалистов для наладки оборудования компании в Донецке.
Теги: Донецк, Донбасс, Луганск, связь, Vodafone, ОБСЕ, мобильная связь, ДНР, ЛНР
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