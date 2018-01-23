ОБСЕ рассказала, когда заработает Vodafon в Донецке

23.01.2018 18:38

Первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, который сейчас находится на Донбассе, рассказал о ходе восстановления мобильной связи в регионе.

"На Луганщине связь уже восстановлена, но пока не можем говорить, когда это произойдет в Донецке. Ведь необходимы ремонтные работы вблизи Еленовки. Однако стороны до сих пор не предоставили гарантий безопасности, чтобы завершить работы", - заявил он.

"Как только стороны предоставят надежные гарантии безопасности, СММ ОБСЕ готова оказывать поддержку в восстановлении мобильной связи, в том числе и в Донецкой области. И мы предоставим отчет об этом. На сегодня гарантий обеих сторон нет. Еще не получены гарантии от вооруженных формирований, находящихся на неподконтрольной правительству территории", — цитирует представителя СММ ОБСЕ сайт Kochegarka.

Напомним, Донецк и Луганск остались без мобильной связи 11 января. 19 января мобильный оператор возобновил работу. в Луганске.

Ранее "Вести" сообщали о том, что в ДНР обратились к компании Vodafone с просьбой отправить специалистов для наладки оборудования компании в Донецке.