Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Отключение украинской связи в "ДНР": жители Донецка открыто проклинают Захарченко и собирают митинг в центре города

23.01.2018 18:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Отключение украинской связи в "ДНР": жители Донецка открыто проклинают Захарченко и собирают митинг в центре города

Пользователи соцсетей оккупированного Донбасса открыто проклинают власти "ДНР" и требуют у боевиков осуществить подключение мобильного оператора Vodafone. Люди с каждым днем все активнее возмущаются отсутствием связи и матерно оскорбляют власти "ДНР", называя ее "организованной преступной группировкой". Один из пользователей из Донецка пишет, что в "ДНР" буквально издеваются над жителями Донбасса.
Кроме того, в соцсетях сообщают, что на 24 января на площади Ленина в Донецке молодежь планирует провести собрание с целью выдвинуть требование о восстановлении связи Vodafone на Донбассе.
При этом с каждым днем люди все активнее пишут, что отключение сигнала Vodafone не является случайным, обвиняя Захарченко и его правую руку Ташкента в авантюре, которая лишила возможности пользоваться мобильной связью жителей Донбасса.

Источник "Диалог.UA"



Теги: Донецк, Донбасс, МТС, ДНР, Захарченко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх