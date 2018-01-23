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Архив - Донецкая область

Отсутствие желания! Власти «ДНР» могут включить МТС. Но не делают этого

23.01.2018 16:47
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Отсутствие желания! Власти «ДНР» могут включить МТС. Но не делают этого

Власти "ДНР" целенаправленно блокируют работу мобильного оператора Vodafone (МТС) на оккупированной территории Донецкой области. Об этом написала руководитель отдела по связям с общественностью компании Виктория Рубан на странице в "Фейсбуке".

"Положением на сегодня ситуация со связью в Донецке остается без изменений". С этой фразы вот уже 5 дней у меня начинается утро. И продолжают-продолжают-продолжают сыпаться вопросы от людей с обеих сторон линии разграничения, которые не могут связаться со своими родителями, детьми, родственниками, друзьями, и которых мне искренне жаль. До обрыва кабеля оборудование работало, и, думаю, заработает снова, если подать электричество", - пишет она.

"Хочу обратиться к тем, от кого зависит рубильник - для начала включите электричество, ведь это так просто! И мы сразу увидим, есть ли проблема с оборудованием или нет. Не лишайте людей законного права быть на связи! Проявите гуманность к своим гражданам!", - призывает представитель украинского мобильного оператора боевиков.

Позже, уже в комментариях к своему посту Виктория Рубан опровергает обвинения в том, что нормальной мобильной связи в "ДНР" нет по вине Vodafone.

"Вы ошибаетесь, бездействуем не мы… В Луганске же все работает... ", - пишет она.

Комментируя призыв властей "ДНР" прислать на оккупированную территорию специалистов со свободной Украины Виктория Рубан напомнила, что это невозможно "потому что мы не работаем на неподконтрольной территории. Закон запрещает. И тот, кто "приглашает", знает об этом".

"А вот вы, - обращается она к жителям оккупированной части Донецкой области, - имеете право требовать секундного действия от тех, кто может в один щелчок ситуацию изменить".

Как сообщалось ранее, 11 января мобильная связь Vodafone (МТС) отключилась на всей оккупированной территории Донбасса. Компания Vodafone 19 января заявила о завершении работ по восстановлению мобильной связи. Связь заработала на оккупированной территории Луганщины, а в "ДНР" она так и не появилась. Как отметили в компании, "сеть не работает по неизвестным для нас причинам". "Есть вероятность того, что оборудование выведено из строя или отсутствует электроснабжение", - заявили в компании. Боевики "ДНР", в свою очередь, потребовали от Vodafone оплачивать потребленную электроэнергию и прислать специалистов для технического обслуживания оборудования.



Теги: Донбасс, МТС, желание, ДНР
 
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