Отсутствие желания! Власти «ДНР» могут включить МТС. Но не делают этого

23.01.2018 16:47

Власти "ДНР" целенаправленно блокируют работу мобильного оператора Vodafone (МТС) на оккупированной территории Донецкой области. Об этом написала руководитель отдела по связям с общественностью компании Виктория Рубан на странице в "Фейсбуке".

"Положением на сегодня ситуация со связью в Донецке остается без изменений". С этой фразы вот уже 5 дней у меня начинается утро. И продолжают-продолжают-продолжают сыпаться вопросы от людей с обеих сторон линии разграничения, которые не могут связаться со своими родителями, детьми, родственниками, друзьями, и которых мне искренне жаль. До обрыва кабеля оборудование работало, и, думаю, заработает снова, если подать электричество", - пишет она.

"Хочу обратиться к тем, от кого зависит рубильник - для начала включите электричество, ведь это так просто! И мы сразу увидим, есть ли проблема с оборудованием или нет. Не лишайте людей законного права быть на связи! Проявите гуманность к своим гражданам!", - призывает представитель украинского мобильного оператора боевиков.

Позже, уже в комментариях к своему посту Виктория Рубан опровергает обвинения в том, что нормальной мобильной связи в "ДНР" нет по вине Vodafone.

"Вы ошибаетесь, бездействуем не мы… В Луганске же все работает... ", - пишет она.

Комментируя призыв властей "ДНР" прислать на оккупированную территорию специалистов со свободной Украины Виктория Рубан напомнила, что это невозможно "потому что мы не работаем на неподконтрольной территории. Закон запрещает. И тот, кто "приглашает", знает об этом".

"А вот вы, - обращается она к жителям оккупированной части Донецкой области, - имеете право требовать секундного действия от тех, кто может в один щелчок ситуацию изменить".

Как сообщалось ранее, 11 января мобильная связь Vodafone (МТС) отключилась на всей оккупированной территории Донбасса. Компания Vodafone 19 января заявила о завершении работ по восстановлению мобильной связи. Связь заработала на оккупированной территории Луганщины, а в "ДНР" она так и не появилась. Как отметили в компании, "сеть не работает по неизвестным для нас причинам". "Есть вероятность того, что оборудование выведено из строя или отсутствует электроснабжение", - заявили в компании. Боевики "ДНР", в свою очередь, потребовали от Vodafone оплачивать потребленную электроэнергию и прислать специалистов для технического обслуживания оборудования.