Последние новости раздела
- В Донецке нашли "окно в Украину"13:00
- В квартире жителя Торецка взорвался снаряд12:18
- В АТО сложилась уникальная ситуация10:48
- Захарченко пригласил украинских студентов обучаться в «ДНР»08:10
- "Слоны" Захарченко и человек-ворд из Луганска: журналист посмеялся над главарями боевиков22:27
- 25 января в ОРДЛО прибудет очередной «гумконвой» из России22:02
- В АТО наступила долгожданная тишина21:46
- Из-за метелей закрыты школы Донецкой области20:05
- Боевики в ОРДО ждут очередной "гумконвой" из России19:21
- Отключение украинской связи в "ДНР": жители Донецка открыто проклинают Захарченко и собирают митинг в центре города18:40
В АТО наступила долгожданная тишина
23.01.2018 21:46
В зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе с начала суток, 23 января 2018 года, вдоль всей линии соприкосновения в полной мере сохраняется режим прекращения огня. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.
"С начала суток вдоль всей линии соприкосновения в полной мере сохраняется режим прекращения огня. По состоянию на 18.00 ни одного обстрела в сторону позиций Вооруженных сил Украины не было зафиксировано", - говорится в сообщении. Как отмечается, подразделения сил АТО обеспечивают выполнение мероприятий по поддержанию перемирия по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются минских договоренностей.
Теги: Донбасс, огонь, перемирие, АТО
Читайте также:
- Сегодня ночью террористы вновь обстреляли силы АТО (ВИДЕО)
- Боевики решили не нарушать «режим тишины»
- Что означает переворот в "ДНР" или сейчас нужны более "гибкие фигуры" - мнение экспертов
- Огонь повредил Храм
- Краматорская машина воспламенилась на ходу (ВИДЕО)
- В Донбассе мог начаться масштабный лесной пожар
- В Донецке нашли "окно в Украину"13:00
- В квартире жителя Торецка взорвался снаряд12:18
- В АТО сложилась уникальная ситуация10:48
- Захарченко пригласил украинских студентов обучаться в «ДНР»08:10
- "Слоны" Захарченко и человек-ворд из Луганска: журналист посмеялся над главарями боевиков22:27
- 25 января в ОРДЛО прибудет очередной «гумконвой» из России22:02
- В АТО наступила долгожданная тишина21:46
- Из-за метелей закрыты школы Донецкой области20:05
- Боевики в ОРДО ждут очередной "гумконвой" из России19:21
- Отключение украинской связи в "ДНР": жители Донецка открыто проклинают Захарченко и собирают митинг в центре города18:40
- Стали известны детали о новом сезоне скандального сериала, запрещенного в Украине13:07
- В Донецке нашли "окно в Украину"13:00
- Саакашвили предложил перенести столицу Украины12:48
- Украина обязана закупить российский газ: в Нафтогазе объяснили сделку12:35
- В квартире жителя Торецка взорвался снаряд12:18
- Гороскоп на февраль 2018 года для разных знаков зодиака12:03
- Умерла легендарная писательница, чьи произведения стали захватывающими фильмами11:50
- ВАЖНО! В Минздраве пояснили, когда украинцы смогут выбирать семейных врачей11:38
- В России сделали заявление о возможной войне против США из-за санкций11:20
- Сюрпризы погоды продолжаются. Какая весна ждет украинцев?11:05
- Гороскоп на февраль 2018 года для разных знаков зодиака12:03
- Денежные приметы на 2018 год: как стать богаче и избежать убытков10:01
- Как приготовить имбирные напитки с противопростудным свойством08:50
- К Земле летит астероид размером с небоскреб08:25
- Названы три самых нелепых мифа о кофеине07:56
- Как не замерзнуть в мороз20:59
- Самые смешные и опасные "указы" главарей "ДНР"-"ЛНР"19:45
- Какую энергетику имеет ваше жилище по фэн-шую, исходя из номера вашей квартиры19:01
- Вы - недоумки! Воюющий на Донбассе россиянин ярко вступился за украинский язык18:16
- Россия не готова к наступательным действиям на Донбассе, – эксперт17:59
- Украинцам назвали срок действия «старого» паспорта
- "Связисты" из ОРДО продолжают зарабатывать, Vodafone им не нужен
- Отключение украинской связи в "ДНР": жители Донецка открыто проклинают Захарченко и собирают митинг в центре города
- Людей тьма, дождь шпарит: соцсети рассказали о сегодняшнем пересечении линии соприкосновения на Донбассе
- Остатки связи: появился перечень адресов, где в ОРДО можно поймать Vodafonе
- Расстрел гражданского населения в пункте пропуска: версия штаба АТО
- Названы опасные тенденции, которые говорят о подготовке наступления на Донбассе
- Во всем виноваты траншеи боевиков? СММ ОБСЕ рассказала о битве за мобильную связь на Донбассе
- Казанский: Думаю, всем уже понятно, что МТС был отключен целенаправленно
- Захарченко объявил о плане вернуть часть территории Украины в "ДНР": главарь боевиков обратился к жителям Донбасса. ВИДЕО