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В ОБСЕ рассказали подробности об обстреле автобуса в Еленовке
Из-за обстрела автобуса в серой зоне возле КПП в Еленовке погиб мужчина 58 лет. Пули попали ему в шею и левую щеку. Кроме того, возле блокпоста ДНР наблюдатели видели труп еще одного человека, сообщает СММ ОБСЕ в своем отчете, передает vesti-ukr.com.
Наблюдатели видели отверстие в окне автобуса со стороны водителя. Оно появилось в результате попадания пули. Позже члены СММ видели еще одно пулевое отверстие с той же стороны автобуса. По их оценке, в автобусе было 40-50 человек. Он двигался в северном направлении к югу от упомянутого блокпоста и попал под обстрел с запада.
В палатке неотложной медицинской помощи, установленной рядом с автобусной остановкой, наблюдатели также увидели двух мужчин: у одного была кровь на левой стороне лица, а у другого были пулевые ранения на шее и левой щеке. Медики пытались реанимировать его.
В 13:36 наблюдатели зафиксировали множественные перекрестные очереди и выстрелы из стрелкового оружия примерно в 1–2 км к юго-западу от остановки, а затем шесть взрывов на расстоянии около 2–4 км в том же направлении.
Прежде чем наблюдатели покинули указанный район, боевик ДНР сообщил им, что мужчина с пулевыми ранениями шеи и левой щеки скончался, а второго мужчину отвезли в больницу в Донецке.
Эту информацию подтвердили в Донецкой областной клинической травматологической больнице. По словам медиков, 21 января к ним доставили мужчину с ранением шеи и щеки. Пуля осталась внутри его тела. У него также была сломана челюсть.
Напомним, инцидент собстрелом автобуса произошел 21 января в 13:30. Пункт пропуска "Еленовка" закрыли. В самопровозглашенной Луганской народной республике заявили, что украинские силовики якобы открыли огонь из стрелкового оружия по дачным домам местных жителей у линии соприкосновения.
Теги: Донецк, Донбасс, боевик, ОБСЕ, Еленовка, ДНР, обстрелы, КПП, СММ ОБСЕ
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