Вновь жертвы! В зоне АТО погиб боец ВСУ

23.01.2018 07:30

В течение минувших суток боевики шесть раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, вследствие чего погиб украинский военнослужащий. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

"Вчера днем, наблюдалась огневая активность боевиков российско-оккупационных войск. Враг продолжал применять минометы различных калибров, нагло нарушая минские договоренности не только по позициям защитников Украины, но и в сторону ними же оккупированного прифронтового населенного пункта", – уточняют в штабе.

В частности, на Луганском направлении боевики вели огонь из 120-мм минометов по украинским опорным пунктам в районе Троицкого. Неоднократно из минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также гранатометов НВФ обстреливали оборонительные укрепления ВСУ возле Луганского.

На донецком направлении участники незаконных вооруженных формирований применили минометы калибра 82-мм по позициям около Новотроицкого. Кроме того, здесь они с целью провокаций вели минометный огонь поочередно в сторону украинских опорных пунктов и по инфраструктуре временно неподконтрольного украинской власти Докучаевска. Именно в результате минометного огня противника и погиб украинский боец.