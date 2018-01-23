Vodafone в "ЛНР" и "ДНР": в ОБСЕ рассказали, когда телефонная связь появится на оккупированном востоке

23.01.2018 08:15

Сейчас фактически связь от Vоdafone есть только на территории Луганщины. А в Донецке есть проблемы. Про это сообщает "Диалог.UA". Только будут гарантии безопасности, наблюдатели ОБСЕ готовы содействовать в восстановлении мобильной связи на оккупированной территории Донбасса.

Об этом заявил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг. Компания Vоdafone ранее отчиталась, что все работы по восстановлению связи уже завершены. Однако фактически, как передает "5 канал", общаться с помощью этого мобильного оператора можно только на территории Луганщины. А в оккупированном Донецке - есть проблемы. Связывают это с тем, что могло выйти из строя оборудование или отсутствует электроснабжение. Главари террористов прислали просьбу компании Vodafone, чтобы они отправили специалистов-техников. Однако гарантий безопасности в настоящее время нет никаких. "Как только стороны предоставят надежные гарантии безопасности, СММ ОБСЕ готова оказывать поддержку в восстановлении мобильной связи, в том числе и в Донецкой области. И мы предоставим отчет об этом. На сегодня гарантий обеих сторон нет. Еще не получены гарантии от вооруженных формирований, находящихся на неподконтрольной правительству территории", - отметил Хуг.