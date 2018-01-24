Где в Украине лучше всего относятся к переселенцам — исследование

24.01.2018 15:20

Харьковская область, которая граничит с конфликтным Донбассом, оказалась наименее толерантной к внутренним переселенцам. Результаты такого исследования обнародовала советник Министерства по вопросам АТО Анастасия Одинцова, передает «Интерфакс-Украина».

«Наибольшую степень нетерпимости было обнаружено в Харьковской области, наименьшую — в Киевской и Львовской областях», — говорится в исследовании.

Исследование было проведено во всех областях Украины.

Для презентации отчета выбраны 9 регионов Украины, где были собраны наиболее полные данные, а именно Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Харьковская, Херсонская, Луганская, Львовская, Киевская области и город Киев.

По словам Одинцовой, самый низкий уровень жизнеобеспечения переселенцев выявлен в Донецкой и Луганской областях — из-за безработицы. Самый высокий — в Киеве, поскольку зарплата в украинской столице в два раза выше, чем в остальных регионах.

Проблемы с высокой арендной платой жилья выявлены в Днепропетровской, Харьковской и Киевской областях.

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что такие результаты «стали неожиданностью» для министерства. По его словам, на первом месте среди проблем переселенцев — аренда жилья, на втором — получение медицинских услуг.

«Наверное, необходимо пересмотреть наш акцент относительно решения жилищных проблем, в первую очередь, для переселенцев из Донецкой и Луганской областей. Наверное, надо обратить внимание на наиболее конфликтные области, которыми оказались Харьковская и Днепропетровская», — заявил Тука.+

Согласно результатам исследования, 67% зарплаты жители Днепропетровской области должны тратить на аренду жилья.

Мониторинг проводился в рамках програмы канадской организации неправительственной федерального уровня «Stabilization Support Services» при поддержке посольства Великобритании в Украине.

Источник: http://lugradar.net