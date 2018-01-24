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Архив - Донецкая область

Медработники Донбасса получат статус участников боевых действий

24.01.2018 18:30
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Медработники Донбасса получат статус участников боевых действий

Закон о реинтеграции Донбасса позволяет медикам, работающим около линии разграничения, получить статус участников боевых действий или участников войны, передает MRPL.CITY.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook народный депутат Украины Светлана Залищук.

В принятый закон о реинтеграции Донбасса внесена норма о предоставлении статуса участника боевых действий и участника войны тем, кто принимал участие в событиях в зоне конфликта – работникам медицинских учреждений.

«До сих пор они не могли его получить, несмотря на то что выезжали и продолжают выезжать в оккупированную зону для оказания медицинской помощи во время обстрелов, работали в учреждениях здравоохранения во время обстрелов населенных пунктов», - пишет Светлана Залищук.

Нардеп уточняет, что подобное поощрение направлено на мотивирование медработников Донбасса, которые постепенно покидают зону боевых действий.



Теги: Донбасс, участники, медицина, АТО
 
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