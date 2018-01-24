Ситуация на оккупированном Донбассе с туберкулезом и ВИЧ-инфекцией приближается к критической

24.01.2018 17:15

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявляет, что ситуация с туберкулезом и ВИЧ-инфекцией на неконтролируемых территориях Донбасса приближается к критической.

Об этом он сообщил на пресс-конференции, передают Українські Новини.

«По информации Организации Объединенных Наций ситуация на неконтролируемых территориях с туберкулезом и ВИЧ-инфекцией приближается к границе критической. Пока не нужно говорить об эпидемии, но ситуация очень угрожающая», — сказал Тука.

Он добавил, что при содействии Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в 2017 году более 8 тыс. пациентов получили препараты для лечения ВИЧ-инфекции и 500 пациентов — противотуберкулезные препараты.

Источник: http://lugradar.net