В АТО сложилась уникальная ситуация

24.01.2018 10:48

Впервые за долгое время в зоне проведения АТО сутки прошла без нарушений режима прекращения огня

Как сообщили в пресс-центр штаба АТО, 23 января ни обстрела в сторону позиций Вооруженных Сил Украины зафиксировано не было.

В штабе подчеркнули, что подразделения украинской армии строго придерживаются Минских договоренностей и обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию устойчивого прекращения огня.

«Полное прекращение огня предоставляет украинцам больше возможностей для восстановления разрушенной инфраструктуры, налаживания транспортного сообщения и активного проведения работ по разминированию местности», – подытожили в штабе.

Отметим, боевики каждые полгода проводят различные акции по привлечению людей в ряды боевиков, не забывая при этом мобилизовать гражданских силой. Однако до такого еще не доходило. Главарь “ДНР” Александр Захарченко под диктовку российских генералов выдал “приказ” о расширении мобилизационного возраста. Теперь на передовую можно отправлять даже школьников, которым исполнилось 16.

Источник: Politeka