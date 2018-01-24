В квартире жителя Торецка взорвался снаряд

24.01.2018 12:18

Это случилось вчера в 17:45. Как сообщает ГУ Национальной полиции Донецкой области, местный житель нашел снаряд от зенитной установки. Он принес его к себе домой, чтобы затем сдать в приемный пункт как металлолом. Однако, как только он начал распиливать его болгаркой, опасный предмет взорвался прямо в его руках. Мужчина получил множественные ранения, которые медики охарактеризовали как минно-взрывные.



Полную картину того, что произошло, сейчас устанавливают правоохранители. Как сообщают в полиции, это уже третий случай в Торецке с начала года, когда люди травмируются из-за взрывов снарядов и боеприпасов. Несколько дней назад школьник из Торецка решил сам изготовить взрывчатку дома. И в итоге остался без трех пальцев правой руки. А в поселке Шевченко в результате взрыва гранаты погиб 57-летний житель.





