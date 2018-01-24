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Архив - Донецкая область

Захарченко пригласил украинских студентов обучаться в «ДНР»

24.01.2018 08:10
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Захарченко пригласил украинских студентов обучаться в «ДНР»

Пользователей Интернета насмешило заявление главаря самопровозглашенной «ДНР» Александра Захарченко о том, что украинские студенты могут обращаться в Донецк, заманивая возможностью получения «официального диплома» «ДНР» и пройти дистанционное обучение по программам, разработанным в «республике». Как передает replyua.net, об этом идет речь в видеосюжете, опубликованном подконтрольным боевикам телеканалом.

В сюжете местные СМИ вспомнили о паузе в обучении студентов украинских вузов в связи с проблемами с отоплением в учебных заведениях страны. После этого Захарченко выступил со специальным обращением к студентам Одессы, Львова, Киева и Харькова и пообещал, что преподаватели Донецка будут излагать учебный материал с «нормальной, человеческой историей» и местными учебными программами. В особенности, Захарченко акцентировал внимание на гарантии получения украинскими студентами лицензированных дипломов «ДНР», что вызвало насмешку пользователей соцсетей. 



Теги: Донбасс, ДНР, Захарченко, обучение
 
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