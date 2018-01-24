- Под ударом Донецкое направление: карта АТО17:41
- Мобилизация. Террористы вручают насильно повестки шахтерам16:30
- В Донецкой области попался водитель с бензобаком-сейфом16:15
- «Министр связи ДНР» дал совет, как звонить с едва живого «Феникса»15:30
- Тука сообщил, когда восстановится связь Vodafone в ОРДО14:50
- Тымчук сообщил о новом серьезном конфликте между «ДНР» и «ЛНР»14:35
- В Покровске наладили изготовление биометрических паспортов13:15
- Тымчук назвал виновного в отключении Vodafone в «ДНР»12:15
- Захарченко обязал «госорганы» покупать бензин у «своих» реализаторов11:48
- Штаб АТО: Боевики трижды обстреляли позиции ВСУ, ранены двое военнослужащих11:00
Захарченко пригласил украинских студентов обучаться в «ДНР»
Пользователей Интернета насмешило заявление главаря самопровозглашенной «ДНР» Александра Захарченко о том, что украинские студенты могут обращаться в Донецк, заманивая возможностью получения «официального диплома» «ДНР» и пройти дистанционное обучение по программам, разработанным в «республике». Как передает replyua.net, об этом идет речь в видеосюжете, опубликованном подконтрольным боевикам телеканалом.
В сюжете местные СМИ вспомнили о паузе в обучении студентов украинских вузов в связи с проблемами с отоплением в учебных заведениях страны. После этого Захарченко выступил со специальным обращением к студентам Одессы, Львова, Киева и Харькова и пообещал, что преподаватели Донецка будут излагать учебный материал с «нормальной, человеческой историей» и местными учебными программами. В особенности, Захарченко акцентировал внимание на гарантии получения украинскими студентами лицензированных дипломов «ДНР», что вызвало насмешку пользователей соцсетей.
Теги: Донбасс, ДНР, Захарченко, обучение
- Захарченко ликует и предлагает помощь народу Украину
- Захарченко снова выдвинул Киеву очередной ультиматум (ВИДЕО)
- Раскрыт тайный план переписи, которую затеяли ДНРовцы
- Журналисты "засветили" вторую супругу главаря боевиков
- Главарь "ДНР" Захарченко в жуткой панике
- Генерал Аброськин шокирован абсурдностью празднования "МВД ДНР" и призывает бывших правоохранителей одуматься
- Боевики обстреляли окрестности Станицы Луганской из подствольного гранатомета - полиция20:47
- Под ударом Донецкое направление: карта АТО17:41
- Мобилизация. Террористы вручают насильно повестки шахтерам16:30
- В Донецкой области попался водитель с бензобаком-сейфом16:15
- «Министр связи ДНР» дал совет, как звонить с едва живого «Феникса»15:30
- Тука сообщил, когда восстановится связь Vodafone в ОРДО14:50
- Тымчук сообщил о новом серьезном конфликте между «ДНР» и «ЛНР»14:35
- В Покровске наладили изготовление биометрических паспортов13:15
- Тымчук назвал виновного в отключении Vodafone в «ДНР»12:15
- Захарченко обязал «госорганы» покупать бензин у «своих» реализаторов11:48
- "Динамо" одержало первую победу в 2018 году: обзор матча с "Осиеком"22:20
- Екшн в київському автобусі: чоловік отримав кулю, заступившись за кондуктора22:01
- Залиште Україну в спокої: Дуда виступив із заявою в Давосі21:42
- В США бросают деньги на ветер, а в Китае платят зарплату кирпичами21:20
- Как будут расти пенсии украинцев: объяснение21:00
- Боевики обстреляли окрестности Станицы Луганской из подствольного гранатомета - полиция20:47
- Порошенко объяснил, когда ждать миротворцев на Донбассе20:30
- «Поддержать пехоту и уничтожить врага»: в Украине проходят масштабные авиационные учения20:12
- В ПриватБанке анонсировали массовые увольнения19:48
- За Украину: США расширили санкции против России19:35
- Каву не варто заварювати окропом18:37
- Опасные последствия стресса18:12
- Погана новина для любителів солодкого: шоколад зникне до 2050 року15:02
- Укрепляем иммунитет зимой: пять народных методов13:45
- Ученые назвали ожирение заразным заболеванием 09:33
- Медики раскрыли всю правду о замороженных овощах09:02
- Игнорируйте людей, которые все время жалуются, они отбирают вашу энергию08:25
- Вот почему нельзя в церкви поджигать свою свечу от рядом стоящей08:11
- Ученые нашли способ сделать алкоголь безопасным07:58
- Какие прививки нужно делать взрослым в Украине: названы инфекции07:10
- Сюрпризы погоды продолжаются. Какая весна ждет украинцев?
- Захарченко конец? Россия создает новый "отряд смерти" на Донбассе
- Вот почему нельзя в церкви поджигать свою свечу от рядом стоящей
- В Донецке нашли «Пик Водафона»
- В Донецке нашли "окно в Украину"
- "Набрав полные сумки вещей, она всегда уходила, не расплатившись", - в Луганске рассказали об экстравагантных привычках жены Плотницкого
- Хорошей девушке Лиде из "Операции Ы" отрезали голову
- Тука сообщил, когда восстановится связь Vodafone в ОРДО
- Тымчук назвал виновного в отключении Vodafone в «ДНР»
- Нужен ли «ДНР» Vodafone? ВИДЕО