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Архив - Донецкая область

Красный Крест отправил гумпомощь на Донбасс

25.01.2018 14:45
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Красный Крест отправил гумпомощь на Донбасс

На Донбасс направили почти 268 тонн гуманитарной помощи. Это гигиенические и продуктовые наборы, автозапчасти, офисное оборудование и песок для фильтрации воды. Миссия Международного комитета Красного креста направила 14 грузовиков с гуманитарной помощью для оккупированного Донбасса. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины в четверг, 25 января, передает korrespondent.net.

Сообщается, что через контрольный пункт въезда-выезда Новотроицкое на территорию Донбасса въехали 14 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью, а именно – гигиеническими и продуктовыми наборами, автозапчастями, офисным оборудованием и песком для фильтрации воды.

Общий вес гуманитарной помощи – почти 268 т.

Напомним, 28 декабря 2017 года на территорию Донбасса въехали четыре грузовых автомобиля с гуманитарным грузом от Красного Креста.



Теги: Донбасс, оборудование, продукты, Красный Крест, гуманитарная помощь, Новотроицкое, КПВВ
 
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