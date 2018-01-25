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Красный Крест отправил гумпомощь на Донбасс
На Донбасс направили почти 268 тонн гуманитарной помощи. Это гигиенические и продуктовые наборы, автозапчасти, офисное оборудование и песок для фильтрации воды. Миссия Международного комитета Красного креста направила 14 грузовиков с гуманитарной помощью для оккупированного Донбасса. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины в четверг, 25 января, передает korrespondent.net.
Сообщается, что через контрольный пункт въезда-выезда Новотроицкое на территорию Донбасса въехали 14 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью, а именно – гигиеническими и продуктовыми наборами, автозапчастями, офисным оборудованием и песком для фильтрации воды.
Общий вес гуманитарной помощи – почти 268 т.
Напомним, 28 декабря 2017 года на территорию Донбасса въехали четыре грузовых автомобиля с гуманитарным грузом от Красного Креста.
Теги: Донбасс, оборудование, продукты, Красный Крест, гуманитарная помощь, Новотроицкое, КПВВ
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