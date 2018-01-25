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Архив - Донецкая область

На Донбассе за сутки был ранен один украинский военный – штаб АТО

25.01.2018 08:15
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На Донбассе за сутки был ранен один украинский военный – штаб АТО

Оккупанты на Донбассе применяли минометы и стрелковое оружие, сообщили в пресс-центре штаба АТО. За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский военный получил ранения. Об этом утром 25 января сообщил пресс-центр штаба АТО.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины не открывали ответный огонь.

Согласно сводке, на донецком направлении из минометов обстреливали украинские позиции возле Лебединского.

На луганском направлении боевики применяли стрелковое оружие возле Станицы Луганской и Кряковки, говорится в сообщении.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

В 00.00 23 декабря 2017 года в зоне конфликта было объявлено новогодне-рождественское перемирие. 24 декабря, согласно сообщениям украинских военных, боевики нарушили договоренности и открыли огонь.

Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его полного соблюдения.



Теги: Донбасс, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, Донецкое направление, Луганское направление
 
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