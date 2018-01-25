Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Новотроицкое обстреляно из тяжелых минометов

25.01.2018 20:53
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Новотроицкое обстреляно из тяжелых минометов

На протяжении сегодняшнего дня, 25 января, российско-оккупационные войска совершили два обстрела позиций украинских военнослужащих.
Оба случая нарушения режима тишины зафиксированы на Донецком направлении. Так, противник из 120-миллиметровых минометов вел огонь по нашим опорным пунктам возле Новотроицкого.
Кроме того, из гранатометов различных видов боевики обстреляли наши позиции под Водяным.
«В результате вражеского обстрела получил ранение военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Военные врачи квалифицируют состояние здоровья нашего защитника как удовлетворительное», — сообщили в пресс-центре штаба АТО.



Теги: Донбасс, обстрел, Новотроицкое, минометы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх