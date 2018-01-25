Нужен ли «ДНР» Vodafone? ВИДЕО

25.01.2018 11:37

Нужен ли «ДНР» Vodafone?

Об этом в прямом эфире Донбасс Реалии расскаала Виктория Рубан, начальник отдела по связям с общественностью компании «Vodafone Украина» и Виталий Дидевич, блогер, переселенец из Донецка.