ОБСЕ: После праздников "тишину" на Донбассе нарушали больше и ремонтные работы мобильной связи

25.01.2018 14:05

С 8 по 21 января миссия ОБСЕ зафиксировала примерно 13 000 нарушений режима прекращения огня, что на 55% больше, чем за предыдущий двухнедельный период. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по состоянию на 24 января, передает pravda.com.ua.

"Большинство нарушений режима прекращения огня было зафиксировано в районах к востоку и северо-востоку от Мариуполя, на западной и северной окраинах Горловки, в районах к юго-востоку и востоку от Светлодарска, а также в треугольнике Авдеевка – Ясиноватая – Донецкий аэропорт", – говорится в нем.

"Два последних района пострадали больше всех: на них пришлось 72% всех нарушений режима прекращения огня, зафиксированных в течение этого отчетного периода", – уточняет СММ.

По данным миссии, с 8 по 21 января 2018 года вооруженное насилие привело к нескольким жертвам среди гражданского населения: три человека погибли идва получили ранения.

За это время миссия способствовала организации шести "окон тишины" – локального режима прекращения огня – и осуществляла соответствующий мониторинг.

Благодаря этому "удалось провести осмотр, ремонтные работы и техническое обслуживание на трех жизненно важных объектах инфраструктуры по обе стороны от линии соприкосновения".

В частности, 19 января благодаря одному из таких "окон тишины" возле Счастьябыло полностью возобновлено предоставление всех услуг мобильной связи через линию соприкосновения и в неподконтрольных правительству районах Луганской области.

Проблемы со связью на Донбассе начались 11 января. В Донецкой области до сих пор есть проблемы с мобильной связью: "еще не были предоставлены гарантии безопасности, необходимые для проведения ремонта поврежденной сети связи в Оленовке".