- Под ударом Донецкое направление: карта АТО17:41
- Мобилизация. Террористы вручают насильно повестки шахтерам16:30
- В Донецкой области попался водитель с бензобаком-сейфом16:15
- «Министр связи ДНР» дал совет, как звонить с едва живого «Феникса»15:30
- Тука сообщил, когда восстановится связь Vodafone в ОРДО14:50
- Тымчук сообщил о новом серьезном конфликте между «ДНР» и «ЛНР»14:35
- В Покровске наладили изготовление биометрических паспортов13:15
- Тымчук назвал виновного в отключении Vodafone в «ДНР»12:15
- Захарченко обязал «госорганы» покупать бензин у «своих» реализаторов11:48
- Штаб АТО: Боевики трижды обстреляли позиции ВСУ, ранены двое военнослужащих11:00
Отрезали уши девочке: Тука шокировал "подвигами" скандально известных айдаровцев
Экс-участник АТО Павел Тука рассказал, что владеет информацией о том, что бывший начальник штаба батальона "Айдар" Валентин Лихолит и его соратник Игорь Радченко (позывной "Рубеж") якобы причастны к тяжелым преступлениям, осуществленным во время несения службы на Донбассе. В частности, речь идет о мародерстве и разбойных нападениях. Своими данными он поделился в эксклюзивном интервью "Обозревателю".
"Один штришок к портрету. Сергей Мельничук рассказывает, что когда искал в шкафчике Лихолита украденную печать части, нашел там украденные из частного дома ценные иконы. Он их тогда сфотографировал – и их вернули владельцу. И что мы видим на суде по этому персонажу? Под давлением общественности Лихолита выпускают. Ну вот как это?!" — возмутился Тука.
Кроме того, он рассказал, что в комментариях под одним из его постов в сети Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщал, что свидетели по делам Лихолита и Радченко предоставили показания, согласно которым данные экс-бойцы подозреваются в отрезании ушей девятилетней девочке ради того, чтобы снять золотые серьги.
"Я думаю, если об этом говорит главный военный прокурор — он говорит, имея железные основания и доказательства. Ну, посмотрим. И здесь, как и во многих других случаях, отъявленных негодяев и подонков, которых судят за реальные преступления, общество провозглашает "бедными патриотами", которых сажает "злочинна влада". И это очень плохо. Особенно учитывая, сколько военных и гражданских сидят в тюрьмах за преступления, которых они реально не совершали. Но до них почему-то мало кому есть дело", — с горечью подытожил Тука.
Как сообщал "Обозреватель", Тука также заявил, что сейчас в Украине орудует много аферистов, которые используют экс-бойцов АТО для реализации таких грязных корыстных целей, как рейдерство и крышевание личных коммерческих интересов.
Теги: Донбасс, прокуратура, АТО, батальон "Айдар", мародеры, разбой
- Основная часть "Айдара" выведена из Счастья, боевики взяли город в осаду - пресс-служба батальона
- Правоохранители задержали группу торговцев оружием из зоны АТО
- Почему военная прокуратура не видит самоубийств АТОшников
- В Донецкой области арестован вербовщик, который работал на боевиков «ДНР»
- Москаль поведал ГПУ, чем занимались "айдаровцы"
- Боевики обстреляли окрестности Станицы Луганской из подствольного гранатомета - полиция20:47
- Под ударом Донецкое направление: карта АТО17:41
- Мобилизация. Террористы вручают насильно повестки шахтерам16:30
- В Донецкой области попался водитель с бензобаком-сейфом16:15
- «Министр связи ДНР» дал совет, как звонить с едва живого «Феникса»15:30
- Тука сообщил, когда восстановится связь Vodafone в ОРДО14:50
- Тымчук сообщил о новом серьезном конфликте между «ДНР» и «ЛНР»14:35
- В Покровске наладили изготовление биометрических паспортов13:15
- Тымчук назвал виновного в отключении Vodafone в «ДНР»12:15
- Захарченко обязал «госорганы» покупать бензин у «своих» реализаторов11:48
- "Динамо" одержало первую победу в 2018 году: обзор матча с "Осиеком"22:20
- Екшн в київському автобусі: чоловік отримав кулю, заступившись за кондуктора22:01
- Залиште Україну в спокої: Дуда виступив із заявою в Давосі21:42
- В США бросают деньги на ветер, а в Китае платят зарплату кирпичами21:20
- Как будут расти пенсии украинцев: объяснение21:00
- Боевики обстреляли окрестности Станицы Луганской из подствольного гранатомета - полиция20:47
- Порошенко объяснил, когда ждать миротворцев на Донбассе20:30
- «Поддержать пехоту и уничтожить врага»: в Украине проходят масштабные авиационные учения20:12
- В ПриватБанке анонсировали массовые увольнения19:48
- За Украину: США расширили санкции против России19:35
- Каву не варто заварювати окропом18:37
- Опасные последствия стресса18:12
- Погана новина для любителів солодкого: шоколад зникне до 2050 року15:02
- Укрепляем иммунитет зимой: пять народных методов13:45
- Ученые назвали ожирение заразным заболеванием 09:33
- Медики раскрыли всю правду о замороженных овощах09:02
- Игнорируйте людей, которые все время жалуются, они отбирают вашу энергию08:25
- Вот почему нельзя в церкви поджигать свою свечу от рядом стоящей08:11
- Ученые нашли способ сделать алкоголь безопасным07:58
- Какие прививки нужно делать взрослым в Украине: названы инфекции07:10
- Сюрпризы погоды продолжаются. Какая весна ждет украинцев?
- Захарченко конец? Россия создает новый "отряд смерти" на Донбассе
- Вот почему нельзя в церкви поджигать свою свечу от рядом стоящей
- В Донецке нашли «Пик Водафона»
- В Донецке нашли "окно в Украину"
- "Набрав полные сумки вещей, она всегда уходила, не расплатившись", - в Луганске рассказали об экстравагантных привычках жены Плотницкого
- Хорошей девушке Лиде из "Операции Ы" отрезали голову
- Тука сообщил, когда восстановится связь Vodafone в ОРДО
- Тымчук назвал виновного в отключении Vodafone в «ДНР»
- Нужен ли «ДНР» Vodafone? ВИДЕО