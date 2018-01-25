После аварии Vodafone в «ДНР» появился новый «бизнес»

25.01.2018 18:56

Предприимчивые жители "народной республики" предлагают "туры" в места, где работает украинский сотовый оператор.

В самопровозглашенной "Донецкой народной республике" появились объявления, в которых предприниматели предлагают желающим свозить их в места, где есть связь Vodafone. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом в четверг, 25 января, сообщает сайт города Донецка, подкрепив публикацию соответствующим фото.

"Находчивые предприниматели ОРДО организуют поездки по сакральным местам "республики", где "есть связь МТС"", - пишет издание.

Тем временем в сети интернет распространяют карту, на которой отмечены места, где работает связь украинского сотового оператора.