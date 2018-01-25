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При несовпадении с паспортом владельца в «ДНР» будут блокировать номера «Феникса»
В «ДНР» при выявлении несоответствия «паспорт – номер телефона» оператор местной мобильной связи «Феникс» оставляет за собой право заблокировать номер. Такое заявление опубликовано на «официальном» сайте оператора, передает dnews.dn.ua.
Таким образом намерены пресечь продажу стартовых пакетов с рук. «Это делается для того, чтобы перекупщики не наживались на наших абонентах. Если sim-карта "Феникса" будет утеряна либо испорчена, перерегистрировать или восстановить номер смогут те абоненты, которые приобрели стартовые пакеты "Феникс" в официальных пунктах продажи. Сделать это можно будет только после предоставления паспортных данных того человека, на которого зарегистрирован номер. Это могут быть родственники либо знакомые. Если стартовый пакет "Феникс" приобретен легально, то у владельца номера с этим не возникнет проблем», – пояснили в пресс-службе «Феникс».
Как ранее сообщил «министр связи ДНР» Виктор Яценко, «ДНР» оказалась не готовой к отключению мобильной связи Vodafone: «республиканский» оператор «Феникс» с нагрузками не справляется, стартовых пакетов не хватает, персонал увеличить не могут и когда этот наплыв закончится – не известно. 22 января он заявил, что в продаже SIM-карт «Феникса» нет, и что новую партию в 80 тыс. шт. начнут продавать в среду, 24 января. При этом 24 января пакеты в продаже так и не появились.
Напомним, что с 11 января в «ДНР» и «ЛНР» была недоступна связь «Vodafone Украина» из-за повреждения кабеля. В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»).
С 13 января в «ДНР» абоненты «Феникса» начали дозваниваться на номера «Vodafone Украина», способами дозвона и стоимостью услуг жители активно делятся в соцсетях. После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке и Авдеевке сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов.
В свою очередь, в «ЛНР» пояснили, что с их стационарных телефонов также можно дозваниваться на подконтрольную Украине территорию.
19 января работа Vodafone полностью восстановили в «ЛНР». В «ДНР» по состоянию на 22 января канал связи Vodafone также восстановлен, но работа сети не возобновилась из-за проблем в Донецке. В этой связи «министр связи ДНР» Виктор Яценко обратился к компании Vodafone с просьбой прислать в «ДНР» персонал для запуска сети. Vodafone в свою очередь утверждает, что связь снова заработает, если в «ДНР» подключат их оборудование к электроснабжению. В «республике» сети украинского оператора нет до сих пор, также большие проблемы с работой местного оператора «Феникс».
Теги: Донбасс, связь, паспорт, Vodafone, мобильная связь, ДНР, ЛНР
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