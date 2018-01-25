Репрессии против украинцев со стороны РФ и боевиков ЛНР-ДНР: названы несколько важных моментов. ВИДЕО

25.01.2018 19:15

Необходимо разделять незаконно удерживаемых украинцев в ОРДЛО и тех, кто попал под политические репрессии в России, включая в оккупированном ею Крыму. Об этом "Апострофу" рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Он напомнил, что, по информации омбудсмена Валерии Лутковской, около пяти тысяч граждан Украины незаконно удерживаются в ОРДЛО, а также в аннексированном Крыму и в самой России.

"Тут нужно разделять незаконно удерживаемых граждан на оккупированных территориях (или временно неподконтрольных) и тех, кто попал под политические репрессии в России. И здесь есть два способа решения этого вопроса. С одной стороны, мы вроде бы в связи с тем, что не признаем Россию стороной конфликта (закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа агрессором, еще не подписан президентом, - "Апостроф"), вынуждены вести переговоры с представителями оккупационных администраций, которые мы фактически легализовали принятием закона об особенностях национальной политики или как его еще называют законом о реинтеграции Донбасса. Это одно направление", - говорит Жданов.

"И совсем другое — дипломатическая деятельность Украины в плане освобождения своих граждан, которые попали под политические репрессии на территории РФ, точнее под российскую юрисдикцию. Потому что для нас Крым является оккупированным. В России же считают полуостров своей частью. И такие ситуации решаются только дипломатическим путем и путем решения через международные инстанции. В частности, через тот же Европейский суд по правам человека, который является сейчас главным институтом. Плюс дипломатическая работа МИД Украины по освобождению наших граждан", - отметил эксперт.

"Те, кто попал под юрисдикцию судебной системы РФ — их можно отнести к категории политзаключенных, даже включая территорию Крыма. А те, кто попали "в подвал", были задержаны органами, созданными самопровозглашенными "республиками" или как сейчас считается оккупационными администрациями. Они считаются незаконно удерживаемыми гражданами. Потому что мы не признаем эти формирования, это наша территория, которая временно оккупирована. Вот в этом есть прямое разграничение, где кому работать", - добавил Олег Жданов.

По его словам, с незаконно удерживаемыми гражданами должны в основном работать спецслужбы, а с политзаключенными - только дипломаты.