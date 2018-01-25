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Россия отправила на оккупированный Донбасс очередной "гумконвой"
Это уже 73-я колонна по счету колонна, которую отправляет МЧС России в оккупированные Донецк и Луганск. Колонна с "гуманитарной помощью" для Донбасса выдвинулась в сторону российской границы около 4 часов утра по московскому времени. Автомобили якобы везут более 400 тонн гуманитарных грузов, в составе которых – детские продуктовые наборы. Об этом сообщается на сайте МЧС России, передает segodnya.ua.
"Колонна проследует к государственной границе на пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" (находятся на временно неконтролируемом Украиной участке границы – ред.) для прохождения необходимых таможенных процедур в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов", – говорится в сообщении, но не уточняется, сколько именно грузовиков находится в колонне.
По информации МЧС России, за рулем автомобилей опытные водители-спасатели, которые за время своей работы осуществили десятки гуманитарных операций по всему миру.
"Также в состав колонны входят медики и технический персонал, готовые при необходимости оказать в дороге своевременную помощь водителям и сотрудникам, сопровождающим груз.
Гуманитарная колонна проследует в два пункта назначения – Луганскую и Донецкую области Украины", – утверждает пресс-служба российского МЧС.
Напомним, в ноябре из России на оккупированный Донбасс завезли якобы 500 тон гуманитарных грузов.
А в конце октября из РФ прибыл гумконвой на Донбасс якобы с учебниками и лекарствами.
Теги: Донецк, Донбасс, Луганск, Российская Федерация, МЧС, гуманитарная помощь
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