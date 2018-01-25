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Архив - Донецкая область

В ДНР начала свирепствовать корь: десятки заболевших

25.01.2018 13:44
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В ДНР начала свирепствовать корь: десятки заболевших

На территории ДНР, по состоянию на сегодняшний день, зафиксировано 24 случая заболевания корью. Об этом в социальных сетях сообщают местные жители со ссылкой на статистику так называемого Минздрава самопровозглашенной республики, передает vesti-ukr.com.

"По первичным диагнозам зарегистрировано 24 случая кори в г Донецке (18 случаев), Горловке (3 случая), Макеевке (2 случая), Енакиево (1 случай)", - говорится в сообщении.

Преимущественно болеют взрослые, среди всех заболевших – 18 взрослых.

Среди заболевших с неустановленным прививочным статусом – 16 человек, не привитых – 4 человека, однократно привитых – 1 человек.

В то же время власти так называемой ДНР заявляют, что эпидемии пока нет.



Теги: Донецк, Донбасс, прививка, эпидемия, корь, ДНР
 
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