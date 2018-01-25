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Архив - Донецкая область

В "ДНР" начали предлагать "Vodafone-туры"

25.01.2018 09:00
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В "ДНР" начали предлагать "Vodafone-туры"

На территории оккупированного Донбасса, в так называемой "ДНР" продолжаются проблемы с мобильной связью. Поэтому предприимчивые граждане уже придумали новую услугу – ежедневные поездки в места, где еще работает оператор Vodafone. Об этом сообщил журналист Денис Казанский, разместив в Twitter соответствующее фото, передает Телеканал новостей «24».
Люди едут, чтобы получить важные уведомления из банков и соцслужб, или же просто узнать, кто им пытался дозвониться. Людям даже не обязательно делать это лично, а можно передать свою SIM-карту.
"Современный донецкий стартап. XXI век на дворе. Пять лет назад этот город принимал матчи Евро-2012. Спасибо, Россия", – написал Казанский.



Теги: Донбасс, поездка, Vodafone, объявление
 
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