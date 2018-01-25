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В Донецке нашли «Пик Водафона»
Жители оккупированного Донецка продолжают делиться адресами «заветных мест», где можно пользоваться мобильной связью Vodafone. Так в социальных сетях сообщают, что хорошая связь МТС в Петровском районе Донецка «за кольцом», передает 62.ua.
«Появился свой Пик Водафона на Петровке за "кольцом".)) На этой возвышенности уверенный прием на всех делениях!», - сообщает дончанин.
Также ранее сообщалось, что связь украинских мобильных операторов работает на мосту возле станции Рутченко в Кировском районе Донецка.
Напомним, что на оккупированной территории Донецкой области с 11 января не работает сеть мобильного оператора Vodafone.
По данным оператора, наиболее вероятной причиной отсутствия связи в оккупированной части Донецкой области является отключение от электропитания узлов связи Vodafone в Донецке.
«Со стороны Vodafone Украина препятствий для восстановления работоспособности сети нет», – отмечают в компании.
«Луганский трафик пошел в полном объеме, донецкий почему-то нет. То есть, это точно проблема, которая существует не с нашей стороны, не зависит от нас", – заявила пресс-секретарь «Vodafone Украина» Виктория Рубан.
Ранее, так называемое "министерство связи ДНР" обратилось к компании Vodafone с просьбой оказать содействие в восстановлении связи.
Также "министр связи" Яценко заявил, что украинскому оператору "необходимо решить ряд административных вопросов, в частности вопрос оплаты электроэнергии" с оккупационной администрацией.
Теги: Донецк, Донбасс, связь, МТС, Vodafone, Петровский район, мобильная связь, ДНР
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- Тука сообщил, когда восстановится связь Vodafone в ОРДО14:50
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