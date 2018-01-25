В Донецке нашли «Пик Водафона»

25.01.2018 16:54

Жители оккупированного Донецка продолжают делиться адресами «заветных мест», где можно пользоваться мобильной связью Vodafone. Так в социальных сетях сообщают, что хорошая связь МТС в Петровском районе Донецка «за кольцом», передает 62.ua.

«Появился свой Пик Водафона на Петровке за "кольцом".)) На этой возвышенности уверенный прием на всех делениях!», - сообщает дончанин.

Также ранее сообщалось, что связь украинских мобильных операторов работает на мосту возле станции Рутченко в Кировском районе Донецка.

Напомним, что на оккупированной территории Донецкой области с 11 января не работает сеть мобильного оператора Vodafone.

По данным оператора, наиболее вероятной причиной отсутствия связи в оккупированной части Донецкой области является отключение от электропитания узлов связи Vodafone в Донецке.

«Со стороны Vodafone Украина препятствий для восстановления работоспособности сети нет», – отмечают в компании.

«Луганский трафик пошел в полном объеме, донецкий почему-то нет. То есть, это точно проблема, которая существует не с нашей стороны, не зависит от нас", – заявила пресс-секретарь «Vodafone Украина» Виктория Рубан.

Ранее, так называемое "министерство связи ДНР" обратилось к компании Vodafone с просьбой оказать содействие в восстановлении связи.

Также "министр связи" Яценко заявил, что украинскому оператору "необходимо решить ряд административных вопросов, в частности вопрос оплаты электроэнергии" с оккупационной администрацией.