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Архив - Донецкая область

Захарченко конец? Россия создает новый "отряд смерти" на Донбассе

25.01.2018 08:56
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Захарченко конец? Россия создает новый "отряд смерти" на Донбассе

Россия создает на Донбассе отдельный спецбатальон с местом дислокации в Донецке, который будет состоять исключительно из местных и подчиняться непосредственно Главному разведывательному управлению (ГРУ). Об этом "Обозреватель" узнал от своих источников в Донецке.

"Численность батальона 570 человек. Название "ИРБИС". С "ЛНР" и "ДНР" набирают исключительно местных. Офицеры - россияне. Будет подчиняться непосредственно ГРУ!

Функции еще не совсем ясны, но в основном для карательных операций, зачисток (именно на местах). Слишком высокий уровень коррупции!

Могут щемить всех от простых смертных до дяди Саши (главаря "ДНР" Александра Захарченко).

Уже пришло "железо" и личное оружие из России. Сейчас решаются последние вопросы с документами и обустройством", — сообщил источник.



Теги: Россия, Донецк, Донбасс, оружие, коррупция, ДНР, ЛНР, батальон, Захарченко
 
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