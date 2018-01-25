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Захарченко конец? Россия создает новый "отряд смерти" на Донбассе
Россия создает на Донбассе отдельный спецбатальон с местом дислокации в Донецке, который будет состоять исключительно из местных и подчиняться непосредственно Главному разведывательному управлению (ГРУ). Об этом "Обозреватель" узнал от своих источников в Донецке.
"Численность батальона 570 человек. Название "ИРБИС". С "ЛНР" и "ДНР" набирают исключительно местных. Офицеры - россияне. Будет подчиняться непосредственно ГРУ!
Функции еще не совсем ясны, но в основном для карательных операций, зачисток (именно на местах). Слишком высокий уровень коррупции!
Могут щемить всех от простых смертных до дяди Саши (главаря "ДНР" Александра Захарченко).
Уже пришло "железо" и личное оружие из России. Сейчас решаются последние вопросы с документами и обустройством", — сообщил источник.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, оружие, коррупция, ДНР, ЛНР, батальон, Захарченко
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