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Архив - Донецкая область

Жители ОРДЛО смогут получить паспорта Украины без очередей: Тука объявил, когда стартует выдача документов вблизи линии фронта

25.01.2018 10:41
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Жители ОРДЛО смогут получить паспорта Украины без очередей: Тука объявил, когда стартует выдача документов вблизи линии фронта

В январе-феврале 2018 года вблизи линии соприкосновения на Донбассе будет происходить изготовление украинских паспортов для жителей временно оккупированных территорий. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука объявил о том, что Киев намерен наладить выдачу паспортов вблизи линии разграничения, передает "Диалог.UA".

"Приобретено пару комплектов оборудования для изготовления и печати украинских паспортов на территориях, приближенных к линии соприкосновения", – сказал он. Уточняется, что система должна заработать в январе-феврале специально для удобства жителей неподконтрольных территорий "Чтобы люди, которые живут на неконтролируемых территориях, или дети, достигшие 16-летнего возраста, могли получить украинские легальные документы, не перемещаясь вглубь территории и не ожидая иногда по 2-3 месяца очереди для получения этих документов", – пояснил Тука.



Теги: Донбасс, паспорт, очередь, ОРДЛО
 
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