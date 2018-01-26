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Архив - Донецкая область

«Министр связи ДНР» дал совет, как звонить с едва живого «Феникса»

26.01.2018 15:30
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«Министр связи ДНР» дал совет, как звонить с едва живого «Феникса»

Так называемый «министр связи ДНР» Виктор Яценко признался в том, что существуют серьезные проблемы со связью мобильного оператора боевиков «Феникс» даже в центре оккупированного Донецка, сообщает «ДонПресс».
При этом он посоветовал для осуществления звонка переключить телефон в режим «в самолете» и обратно.
Яценко отметил: «Так. Пока костыль, но решение. Если в Донецке, центр проблема с дозвоном, переходим в авиарежим и обратно. #PHoenix».



Теги: Донбасс, инструкция, мобильная связь, "Феникс"
 
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