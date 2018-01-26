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Архив - Донецкая область

В "ДНР" "изобрели" лекарство от простуды

26.01.2018 10:20
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В "ДНР" "изобрели" лекарство от простуды

В Горловке на «Стиролбиофарм» состоялся запуск первого отечественного лекарственного препарата, сообщают власти «ДНР», передает Gorlovka.ua.
«Для города и Республики в целом сегодня историческое событие. Мы начали выпуск первого лекарственного препарата, разработанного нашими донецкими учеными. Надеюсь, что это не последний препарат, который будет выпускаться в Республике. Сегодняшний запуск доставил мне огромное удовольствие. Во-первых, мы задействуем горловчан и создаем новые рабочие места, выпускаем новое лекарственное средство, которое будет на порядок дешевле своих импортных аналогов. Я очень доволен выполненной работой и надеюсь, что предприятие «Стиролбиофарм» заработает на полную мощность», — заявил «мэр» Горловки Иван Приходько.
«Хлорофиллипт Extra Green» — природное средство для профилактики и при первых симптомах простуды, гриппа, ОРЗ, при боли в горле (ангина, тонзиллиты, фарингиты, ларингиты). Появления препарата в республиканских аптеках стоит ожидать уже в феврале текущего года». – отметила Виктория Кравцова, руководитель отдела маркетинга предприятия.



Теги: Донбасс, лекарство, Горловка
 
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