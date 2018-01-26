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Архив - Донецкая область

В Покровске наладили изготовление биометрических паспортов

26.01.2018 13:15
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В Покровске наладили изготовление биометрических паспортов

Новое оборудование для изготовления ID-карт презентовали в Центре предоставления административных услуг в Покровске, сообщает ОстроВ.
В ходе презентации было продемонстрировано прохождение процедуры получения паспорта: прием необходимых документов, снятие отпечатков пальцев и перенос их в цифровой вид, фотографирование и оцифровывание подписи. Оборудование приобретено за счет средств субвенции из государственного бюджета.
Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что закуплено оборудование для изготовления украинских паспортов на территориях, приближенных к линии соприкосновения на Донбассе.
"Важно, что приобретено несколько комплектов оборудования для изготовления и печати украинских паспортов на территории, приближенных к линии соприкосновения. Для того, чтобы люди, которые живут на неконтролируемых территориях, или дети, которые достигли 16-летнего возраста, имели возможность получить украинский легальный документ, не продвигаясь в глубь территории, не ожидая несколько месяцев в очереди", - отметил Тука.



Теги: Донбасс, оборудование, презентация, Покровск (Красноармейск), биометрический паспорт
 
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